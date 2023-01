Sodankylästa Kuopioon on karttatietojen mukaan edestakaisin noin 1 200 kilometriä. Aikaa kuluu moisen reissuun helposti pari päivää, mutta entä jos perillä odottaisi palkinto, joka olisi vaivan arvoinen?

Tuhat kilometriä on kuin naapurissa kävisi, jos on tottunut pitkiin etäisyyksiin. Sodankyläläinen kuluttaja löysi passelin Škoda Yeti -henkilöauton vääräleukojen maakunnasta, jossa humoristien mukaan vastuu on kuulijalla.

Škoda oli otettu liikenteeseen 2010. Matkamittari näytti 137 000 ajettua kilometriä. Kaupat oli sovittu valokuvien perusteella 12 800 eurosta. Kiinnostunut ostaja maksoi käsirahaakin 500 euroa, kun kuvissa komeili kiiltävä ajokki.

Kun kuluttaja pääsi autoliikkeeseen ja sormeili tarkemmin Škodaa, pettyi mies pahan kerran. Autossa oli ruostevaurioita, mikä sai sodankyläläisen Škoda-kiiman loppumaan saman tien. Hän yritti kuitenkin vongata hinnanalennusta, mutta kun osapuolten näkemykset eivät kohdanneet, oli edessä kotimatka apein mielin ilman unelmien autoa.

Käsirahan myyjäliike palattu mukisematta, mutta ei siinä kaikki: turha matka ei tullut lappilaiselle halvaksi, joten kuluttaja halusi matkakustannukset myyjältä. Hän vaati edestakaisesta matkasta 310 euroa. Vaatimus perustui todellisiin matkakuluihin. Kuluttajaa harmitti, että tuli tehtyä turha reissu, sillä hän ei ruosteista Škodaa Sodankylään veisi.

Liikkeen myyntikuvissa komeilee siistinnäköinen ja kiiltäväksi puunattu Yeti, joka kuvien perusteella ilahdutti sodankyläläistä ostajaehdokasta.

Sodankyläläinen vieritti vastuuta syntymättömästä autokaupasta myyjälle. Myyjä oli toimittanut hänelle autosta yleiskuvia, joissa ei ruoste rehottanut.

Kuvista oli jäänyt ostajalla vaikutelma, että auto on upeassa kunnossa.

Myyjäliikkeen mukaan matkakulut eivät kuulu firman piikkiin.

”Autosta ei ollut annettu väärää tietoa. Auton ei väitetty olevan täysin ruosteeton”, myyjä totesi perusteluissaan, jotka hän antoi pyynnöstä kuluttajariitalautakunnalle.

Myyjä muistutti, että yhdentoista vuoden ikäisessä autossa on varmasti ruostetta ja käytön jälkiä.

Maalariltakaan ei myyjän mukaan vaadita täydellistä jälkeä niin vanhan auton maalauksesta.

Varausmaksun myyjäliike kertoi palauttaneensa näkemyseroista johtuen, ei siksi, että autosta olisi annettu virheellistä tietoa.

Ostajakandidaatti nappasi maalipinnasta ruostekuprun, joka tuhosi unelman eikä kauppoja syntynyt.

Kuluttajariitalautakunta sai sodankyläläiseltä valokuvia autosta. Kuvat olivat yhtä lukuun ottamatta myyjäliikkeen ottamia. Kuluttaja oli Kuopion-matkallaan ikuistanut Škodan maalipinnasta yhden ison kolikon kokoisen ruosterypylän, joka oli saanut maalin pintaansa.

Kuluttajariitalautakunta arvioi vahingonkorvausvastuuta loppukesällä. Lähtökohdaksi lautakunta nosti myyjän toiminnan ja arvioi, oliko liike tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheuttanut kuluttajalle kustannuksia, joita pitäisi korvata vahinkona.

Lautakunta totesi, että 11 vuotta vanhan auton maalipinnan ei voida olettaa olevan uutta vastaavassa kunnossa. Autossa on jo noilla vuosilla normaalia kulumaa.

Kuluttajan saamia kuvia lautakunta piti yleiskuvina, joista ei maalipinnan kuntoa voinut edes arvioida. Kuluttajan ottamasta kuvasta lautakunta totesi ruostekuprun.

Koska lautakunnalla ei ollut mitään kirjallista näyttöä siitä, mitä osapuolet ovat maalipinnasta keskustelleet ennen kuluttajan matkaa autoliikkeeseen, jäi asia siltä osin suullisen todistelun varaan.

Lautakunnan menettely on kirjallista, eikä se ota vastaan suullista todistelua. Lautakunta ei voinut antaa kiistassa ratkaisusuositusta, joten matkakulut jäivät maksajan murheeksi.