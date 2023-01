Koeajo: Kia EV6 GT on supersähköauto, jonka hinta jää järjelliselle tasolle.

Kia EV6 GT on sähköauto, joka ei helposti unohdu. Mallissa on aineksia jopa tulevaisuuden klassikoksi.

Kialla kuluva vuosi on ollut vaiheikas. Heti alkuun Suomeen saapui uusi Sportage. Loppuvuoden tärkein uutuus on ollut upouusi Niro, joka sai juuri tittelin Vuoden Auto 2023 Suomessa.

Näiden kahden melko tavanomaisen auton väliin asettuu ajallisesti myös tuore sähköauto EV6:n GT-versio, joka tulee varmasti jäämään historiankirjoihin merkittävänä merkkipaaluna. EV6 GT:n myötä Kia liittyy aivan uuteen porukkaan, pahojen poikien jengiin.

Ytimekkäästi nimetty malli on kuin susi lampaan vaatteissa, sillä niin rajua kyytiä auto tarjoaa. Ai kuinka niin? Lyödäänpä kylmät faktat tiskiin: EV6 GT antaa huipputehoa 430 kilowattia eli 585 vanhan liiton hevosta ja vääntöä 740 newtonmetriä. Niiden turvin Kia päästää irti todellisen pedon. Perheautoluokkaan laskettava nelivetoinen EV6 GT kiihtyy sataseen 3,5 sekunnissa ja kulkee parhaimmillaan 260 km/h. Oliko kysyttävää? Tässä vauhdissa kyydistä jää yksi jos toinenkin perinteinen urheiluauto.

EV6 GT:ssä on maavaraa viisi milliä vähemmän kuin perus-EV6:ssa.

Akseliväli on pitkä, 2,9 metriä.

Takavalo laskeutuu näyttävässä kaaressa alaspäin.

Perusauto EV6 on myynyt sen lyhyen olemassaolon aikana Euroopassa jo noin 45 000 kappaletta, mikä kertoo autonostajien olevan kohtuullisen innostuneita tulokkaasta.

GT-version huima kiihtyvyys, mutka-ajon käyttäytyminen, jarrutustuntuma ja driftausmoodi tekevät siitä poikkeuksellisen pelin, kun ottaa hintaluokan huomioon. Useimmista sähköautoista poiketen myös huippunopeutta riittää tarvittaessa valtaosan autojen ohittamiseen, vaikkapa autobaanalla.

EV6:n ohjaamo on nykyaikainen ja ajoergonomia kunnossa. Painikkeiden määrää on vähennetty, mutta onneksi kaikkia toimintoja ei ole siirretty kosketusnäytölle.

GT-etuistuimet ovat vakiovaruste ja tukevat hyvin selkää, mutta niistä puuttuvat sähkösäädöt, ristiselän tuen säätö sekä reisituen pituuden säätö. Jopa selkänojan kallistus on portaallinen.

Kaareva, leveä digimittaristo alkaa olla Kialla jo tavaramerkki.

Hankintahinta jää alle 80 000 euroon, vaikka kyseessä on ihan ehta superauto. No, ulkomuoto on toki perheautomainen, mutta se ei autosta huonompaa tee. Niin sanottuja ”sleepereitä” on tehty ennenkin.

Viisiovisesta korista on muutakin hyötyä. Nykyaikaiset sähköautot tarjoavat hyvin tilaa, niin myös EV6 GT. Edessä voi matkustaa väljästi, eikä takanakaan tarvitse juuri mistään tinkiä. Tavaratilaa on kohtalaisen hyvin tarjolla, ja etupellin alta löytyy pieni tila vaikkapa latausjohdoille.

Kun asioidaan suurtehoasemalla, Kian 800 voltin akkuteknologia mahdollistaa parhaimmillaan peräti 240 kW:n teholla lataamisen. Tällöin ajoakuston 10-80 prosentin lataus kestää optimiolosuhteissa 18 minuuttia.

Esiin ponnahtavat ovenkahvat eivät ole kaikkein helppokäyttöisin ratkaisu, sillä kahvat ovat liukkaat.

Ohjaukseen ei ole tehty isoja muutoksia perus-EV6:een nähden, mutta ajo-ominaisuuksien suhteen Kialla ei GT:ssä ole mitään hävettävää, ei edes kivenkovien kilpailijoiden keskuudessa.

Tavallisessa matka-ajossa EV6 GT on parhaimmillaan. Myös mutka-ajossa auto käyttäytyy loogisen eleettömästi, vaikka suuri omamassa ajodynamiikassa tuntuukin. Kaupungissa EV6 GT vaikuttaa sen sijaan hieman kankealta, ja kääntöympyrä on suurehko. Pitkillä siivuilla rengasmelu alkaa kuitenkin ärsyttää, sillä GT:n alla pyörivät korkeat, varsin matalaprofiiliset kumit.

Takana on hyvin niin polvi- kuin pääntilaankin, mutta varvastila saattaa jäädä ahtaaksi etuistuimen ollessa taakse säädetty.

Massiiviset jarrut niin etu- kuin taka-akselillakin ovat poljintuntuman puolesta miellyttävän tunnokkaat, mikä ei sähköautossa aina ole itsestäänselvyys. Nelivetoauton taka-akselin pidonhallintaa vakauttaa elektronisesti säätyvä tasauspyörästön lukko.

Tavaratilaa on perusmuodossa lähes 500 litraa, eli kohtuullisen hyvin. Laajennuksessa tila kasvaa 1300-litraiseksi.

Suorituskykyistä sähköperheautoa etsivälle EV6 GT on varsin huomionarvoinen peli. Koeajon aikana kulutus asettui kohtuulliseen 22,3 kWh:iin sadalla, kun keskinopeus oli 70 km/h. Tämä tarkoittaa, että yhden latauksen toimintamatka asettuu käytännössä perusajoilla 300 kilometrin tuntumaan, pakkaskeleillä hieman alle.

Toimintamatkaa voisi olla enemmänkin, mutta toisaalta nopeat latausominaisuudet korjaavat puutetta. Ihan kaikkea ei tälläkään hinnalla voi sentään saada.

