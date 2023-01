Koeajo: Škoda Fabia Monte Carlo keskittyy sporttiseen ilmeeseen.

Škoda Fabia on yksi niistä tämän vuoden autouutuuksista, jotka ylsivät Vuoden Auto Suomessa 2023 -kisan finaaliin. Vaikka Fabia ei kisan kärkikahinoissa lopulta enää loistanutkaan, on merkittävä ominaisuus edelleen tallella: tässä on järkihintainen pikkuauto, jonka erinomaisuus perustuu yllätyksettömään tasaisuuteen.

Jos harmaa perussuorittaminen ei tunnu omalta jutulta, mutta auto muuten täyttäisi omat tarpeet, on Fabiasta tarjolla myös iloittelevampi Monte Carlo -varustetaso. Se tarjoaa irtiottoa arjen harmaudesta niin mukavuutensa kuin kulkupuolensakin ansiosta.

Neljännen sukupolven Fabia perustuu lukuisten konserninsisartensa tavoin samalle MQB A0 -perusrakenteelle, jolle on jo pitkään tehty niin Audi-, Volkswagen-, Seat- kuin eri Škoda-mallejakin. Perusta on siis jo päteväksi hiottu, ja uusi Fabia on selkeästi aiempaa sukupolvea isompi. Esimerkiksi pituutta on yli kymmenen senttiä enemmän ja myös akseliväli on kasvanut.

Monte Carlo -varustetasossa saa sporttiset etuistuimet vakiona.

Fabiassa on nykyisin varsinkin edessä jo ihan hyvät tilat pidemmillekin aikuisille. Pitkän kuljettajan taakse ei paljon jalkatilaa jää, mutta neljälle normimittaiselle aikuiselle Fabian tilat juuri riittävät. Takana keskipaikka on kyllä ahdas. Huonoihin uutisiin kuuluu sekin, että uudesta Fabiasta ei ole, eikä tule farkkuversiota saataville. No, sporttisessa Monte Carlossa farmarikori olisikin ehkä hieman tyylitön valinta.

Uuteen Fabiaan on saatavana kaksi eri kokoista ja kolme eri tehoista TSI-bensiinimoottoria (95, 110 ja 150 hevosvoimaa). Näistä koeajon Monte Carloa liikutti ärhäkkäin ja uusinta tekniikkaa edustava, eli 150-heppainen EVO2-versio.

Kolmesylinteriseen päristimeen verrattuna tämä nelisylinterinen perusturbomoottori on varsin pirteä tuttavuus, jonka voimin pikkuinen ja kevyt Fabia liikkuu miellyttävän liukkaasti – ei tämä urheiluauto ole, mutta suorituskyky riittää varmasti pienperheen perustarpeisiin. Tässä uudessa 1,5-litraisessa moottorissa on sylintereiden plasmapinnoite ja lepuutustoiminto.

Käytännön ajamisessa onkin siten mukavaa kepeyttä, kun moottoria ei tarvitse rasittaa koko ajan aivan sen äärirajoilla. Samasta syystä myös kulutus pysyy lähestulkoon samoissa lukemissa tehokkaamman kolmepyttyisen kanssa. Perusteluja ”isolohko-Fabialle” voi hakea myös turvallisuudesta: tarvittaessa ohitukset sujuvat ripeästi, ilman pelkoa pitkän yhdistelmäajoneuvon rinnalle liian pitkäksi aikaa hyytymisestä.

Fabion ohjaamo on toiminoiltaan hyvä. Monte Carlo -varustelu tuo sisälle hieman lisäpiristystä.

Kolmepuolainen, nahkaverhoiltu sport-ohjauspyörä on Monte Carlo -varustelussa vakiovaruste, mutta jos sen haluaa lämmitettävänä, pitää kaivaa kuvetta lisää.

Muilta kuin tehokkaamman moottorin osin Fabia Monte Carlo ei ajo-ominaisuuksissaan juurikaan eroa kanssasisaristaan. Yllätyksettömät hallintaominaisuudet seuraavat kaikissa varustetasoissa.

Fabian jousitus on tyypillinen nykyiselle euroautolle: hieman pintakova, eikä erityistä mukavuutta tarjoava. Varsinaisia toiminnallisia erityisvarusteita ei Monte Carlon mukana tule, ellei sellaisiksi laske erityisiä metallipolkimia, joissa on kumiset liukuesteet, tai käynnistinpainiketta. Esimerkiksi ajotilavalinnat tulevat vakiona niin Style- kuin Monte Carlo -varustelussakin. Jos haluaa autoonsa puolitoista senttiä matalamman sport-alustan, pitää siitä maksaa – sinällään varsin maltilliset – vajaat 200 euroa lisää.

Ilmastoinnin tarkempiin säätöihin pääsee käsiksi vain kosketusnäytön kautta, ja ei sielläkään aivan helposti.

Fabian ajaminen on miellyttävän vakaata, ennalta-arvattavaa ja talvellakin sujuvaa. Kaupungissa pieni auto on ketterä, mutta moottoritienopeuksissakin ohjautuminen on tasaisen siistiä. Ohjauspyörää ei tarvitse käännellä turhaan, vaan ajosuunta pysyy vakaana myös talvisen sohjoisissa urissa. Ajonvakautukselta saa tarvittaessa nopeasti apua, kun pitää pysyä oikeassa suunnassa. Pikkuautot voivat tänä päivänä olla hyvin vakaita ohjastettavia.

Monte Carlo -varustelu keskittyy ulkonäköseikkoihin, vaikka mukana tulevat myös hyvin selkää tukevat sporttietuistuimet. Ulkoa päin auton erottaa muista versioista ennen kaikkea sporttisemmista puskureista, tummennetuista taka- ja sivulaseista, mustista sivupeilien koteloista ja etumaskin kehyksestä. Sisustan ilme on Monte Carlossa muista malleista erottuva, ja esimerkiksi kojelaudassa on punainen koristelista – pitipä siitä sitten tai ei.

Škodan tapaan tavaratila on luokassaan kunnon kokoinen, tällä kertaa 380-litrainen.

Ikävin ominaisuus uudessa Fabiassa liittyy edelleen ilmastoinnin säätöihin. Lämpötilan voi valita helposti säätöpyörästä, mutta kaikki lisätoiminnot pitää hakea menuvalikon kautta. Siksi kosketusnäyttöä pitää välillä näpelöidä rasittavan pitkään ennen kuin oikea säätö löytyy. Toinen harmittava juttu on, että Monte Carlo -varustelun yhteydessä ei ole mahdollisuutta asentaa vetokoukkua.

Škoda ja sen edeltäjä Laurin & Klement valmistivat laadukkaita loistopelejä jo sata vuotta sitten, vuosikymmeniä ennen Volkswagenia. Škodan loistoa hehkuva historia ennen lyhyeksi jäänyttä aneemista neuvostokautta on hyvä muistaa viitteenä merkin aidosta alkuperästä, johon Monte Carlon tapaiset, hohdokkaat nimet on helppo liittää. Ja onhan Škoda Fabialla (S2000) ajettu Monte Carlo -rallissa komeasti kokonaiskilpailun kakkoseksi vuosina 2010 ja 2011. Piakkoin starttaavassa Montessa Škoda on mukana Fabia RS Rally2 -autolla, jonka ohjaimissa taiteilee Sami Pajari.

:Fabia on Skodan menestyksekäs pikkuauto, jota on myyty kaikkiaan jo yli 4,5 miljoonaa kappaletta. Se on Octavian jälkeen Škodan toiseksi suosituin malli.

Jos omistaa jonkin verran mielikuvitusta, voi Škoda Fabia Monte Carlon ratin takana kuka tahansa fiilistellä ja haaveilla kurvailevansa noissa legendaarisissa maisemissa.