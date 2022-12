Maahan käytettynä tuotu Dodge Ram 3500 -auto oli ollut jo 15 vuotta liikenteessä, kun omistaja vei sen hiekkapuhallettavaksi ja maalattavaksi. Lopputulos ei tyydyttänyt amerikanraudan omistajaa.

Maalari vetäisi maalit ruostekerroksen päälle, minkä jälkeen auto sai vielä ruostesuojauksen.

Kun auto nostettiin tunkilla ilmaan, maalit ja ruostesuojaus irtosivat: alta irvisti vanha tuttu ruostekerros.

Kuluttaja katsoi oikeudekseen vaatia pirkanmaalaiselta maalaamolta 3 284 euron korvausta maksetusta työstä, ruostesuojauksesta ja kuljetuksista.

Dodgen omistajan mielestä suullisesti oli sovittu rungon, etu- ja taka-akselin ja lavan hiekkapuhalluksesta sekä maalauksesta lava irrotettuna, minkä jälkeen auto menisi vielä ruostesuojaukseen.

Vaurioiden paljastuttua auto kävi samassa korjaamossa, jossa työt uusittiin, mutta lopputulos ei tyydyttänyt omistajaa. Ruostetta löytyi edelleen. Omistaja uusi reklamaationsa.

Omistaja mukaan maalaamo ei ollut häneen yhteydessä työn aikana, eikä se ollut kertonut, ettei hiekkapuhallus onnistu, koska puhalluslaitteiden teho ei riitä. Myöskään siitä, että maali vedettäisiin ruosteen päälle, ei omistajalla ollut tietoa.

Lavan pohjassa ollut ruoste peitettiin näin.

Kuluttaja vaati rahojaan takaisin. Jos omistaja olisi etukäteen tiennyt mitä oli tulossa, niin hän ei olisi suostunut siihen, että ruosteen päälle maalataan.

Kuluttaja oli yhteydessä kolmeen raskaan kaluston automaalaamoon. Niistä hän sai tiedon, ettei ruosteen päälle maalaaminen anna kestävää lopputulosta, vaan pinta on puhdistettava ennen maalausta.

Merkkinä työn huonosta lopputuloksesta oli maalin lohkeilu ja sen irtoaminen alustaa pestäessä.

Maalaamo kiisti kuluttajan vaatimuksen. Osapuolilla oli erilainen näkemys siitä, mitä kaikkea piti hiekkapuhaltaa. Maalaamon mielestä oli sovittu, että runko hiekkapuhalletaan lavan alta, kun lava on irrotettu, ja moottorin ja ohjaamon kohdalta tehtäisiin vain ”meikkausmaalaus”.

Maalaamo oli tehnyt kertomansa mukaan lavalle kevyen hiekkapuhalluksen. Hytin alla olevat palkit vain ”meikattiin”, kuten oli sovittu. Maalaamon mielestä kuluttaja oli hyväksynyt työt jo ennen niiden aloittamista ja hyväksyi ne myös auton hakiessaan.

Runkopalkin ruosteet on peitetty maalilla. Alla kuljettajan puoleinen runkopalkki ja astinlauta maalauksen jäljiltä.

Maalaamo pyysi virallisen tavarantarkastajan lausunnon lopputuloksesta. Samalla maalaamo lupasi noudattaa tämän ratkaisua. Maalaamon mukaan myös kuluttaja lupautui hyväksymään ratkaisun.

Asia eteni lopulta kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn.

Kuluttajariitalautakunta muistuttaa ratkaisussaan, että korjauspalvelun on vastattava sitä, mitä on sovittu, ja työ on tehtävä ammattimaisesti ja huolellisesti.

Työn laatua arvioitaessa lähtökohtana on normaali hyvä taso. Jos huonommasta työn laadusta on sovittu, on korjaamon näytettävä väite toteen.

Lautakunnan mielestä ruosteen päälle maalaamista ei voida pitää normaalina hyvänä tasona.

Maalaamon näkemyksen mukaan esimerkiksi käytössä olevat välineet, palvelun hinta ja tavarantarkastajan lausunto puoltavat osapuolten suullista sopimusta, jonka mukaan maalaus tehtiin osittain ruosteen päälle.

Kuluttajan toimittamien muiden maalaamojen lausunnoista ja hinta-arvioista käy ilmi, että ruosteen päälle maalaamisesta oli veloitettu suurin piirtein yhtä paljon kuin muut maalaamot olisivat veloittaneet työstä, joka olisi sisältänyt koko auton hiekkapuhalluksen.

Lautakunta totesi maalaamon perusteluista, etteivät ne osoita sovitun normaalia huonommasta tasosta ja ruosteen päälle maalaamisesta. Lautakunnan mukaan palvelussa oli virhe, joten kuluttajalla oli oikeus korvaukseen. Se suositti, että maalaamo maksaa kuluttajalle 3 284 euroa.

Kuluttaja oli valittanut keskuskauppakamarille tavarantarkastuksesta. Kauppakamarin tavarantarkastajalautakunta totesi valituksen osittain aiheelliseksi ja antoi sen tehneelle tarkastajalle muistutuksen.