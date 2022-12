Traficom ja poliisi tarkistivat 200 opetusautoa – kaksi luvatonta liikenneopettajaa kärähti

Ratsiassa tuli vastaan myös katsastamaton, vakuuttamaton ja omistussuhteiltaan epäselvä opetusajoneuvo.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja poliisin kuljettajatutkintoon tulevien opetusajoneuvojen valvonnat ovat paljastaneet kuluvan vuoden aikana runsaasti puutteita.

– Valvonnoissa kiinnitimme huomiota opetusajoneuvojen vaatimuksiin, joita ovat opettajan lisäjarrupoljin, valkoinen opetuskolmio sekä korin ulkopuolinen peili. Lisäksi tarkastimme opetuksen liittyvät luvat, eli autokoululuvalla toimivilta liikenneopettajalupa ja opetusluvalla opettavilta opetusluvan asianmukaisuus, kertoo Traficomin asiantuntija Joni Palonen.

Lue lisää: Uusi ilmiantopalvelu avattu – virasto ottaa vastaan kansalaisten nimettömiä ilmoituksia tästä päivästä alkaen

Neljän eri valvontapäivän aikana tarkastettiin noin 200 kuljettajatutkintoon tulevaa ajoneuvoa yhdeksällä eri paikkakunnalla.

Valvonnat paljastivat muun muassa kaksi luvatonta liikenneopettajaa, kaksi ajo-oikeudetonta henkilöä ja useamman tapauksen jossa opettajalla ei ollut esittää valvontatilanteessa liikenneopettajalupaa.

Lue lisää: Yksi iso muutos autoissa jatkaa kulkuaan, eikä ihme – ”Jos asiakas pohtii autonsa jälleenmyynti­arvon säilyvyyttä”

Lisäksi valvonnassa tuli ilmi epäkuntoisia ja määräysten vastaisia opetusajoneuvoja, muun muassa katsastamaton, vakuuttamaton ja omistussuhteiltaan epäselvä ajoneuvo.

Kahden opetusajoneuvon lisäjarrupoljin oli joko virheellisesti kiinnitetty tai käyttöteholtaan liian heikko.

Lue lisää: B-ajokorttien hankkimisessa tapahtunut merkittävä käänne

– Havaitut puutteet osoittavat, että valvonnalle on tarvetta. Olemme saaneet paljon palautetta, että erityisesti lisäjarrupolkimen asennuksessa on puutteita. Nyt tehdyt valvonnat osoittavat, että myös muissa asioissa on parantamisen varaa. Tulemme jatkamaan valvontaa myös vuonna 2023, toteaa Traficomin päällikkö Max Fogdell.