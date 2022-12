Main ContentPlaceholder

Autot

Nollasta sataan kolmessa sekunnissa! – Kari kokeili superautoa työmatka­liikenteen seassa

Formula 1 -radoilta tuttu McLaren toi mallistoonsa kiinnostavan uutuuden, joka on kotonaan niin radoilla kuin normaalissa liikennevirrassa. Hybriditeknologiaa hyödyntävässä Arturassa on tuplaturboahdettu V6-moottori sekä sähkömoottori, jotka tuottavat 680 hevosvoiman yhteistehon. Auton huippunopeus on 330 km/h. Paikaltaan lähdettäessä sadan kilometrin tuntinopeus saavutetaan tasan kolmessa sekunnissa. Video on julkaistu alunperin 2. joulukuuta 2022.

