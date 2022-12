Miten joululiikenne sujuu? Viiden kohdan vinkkilista varmistaa turvallisuuden

Jouluna on mukava ottaa palanpainikkeeksi vaikkapa viiniä, olutta tai glögiä. Myös jouluna on kuitenkin tärkeää muistaa nollatoleranssi liikenteessä – eli jos juoma on terästettyä tai muuten alkoholipitoista, vaihtuu kuski.

Suomen talvi on tunnetusti todellinen yllättäjä, ja tänäkin vuonna tien päällä on myös liukasta. Talviliikenteen vaihtelevissa keleissä korostuvat ajonopeus ja ajoetäisyydet. Vähennä nopeutta ja lisää välimatkaa edessä ajavaan aina kelin mukaisesti.

Keskity ajamiseen. Älypuhelin monine hienoine sovelluksineen on todellinen liikennevaara, sillä kiusaus lukea viestejä ja selailla nettiä on monelle todella suuri. Puhelimen räplääminen ajossa on kuitenkin vaarallista, sillä se vie helposti huomion joskus nopeitakin päätöksiä vaativista liikennetilanteista. Joululiikenteessä on hyvä hetki tehdä pysyvä päätös keskittymisestä autossa nimenomaan ajamiseen.