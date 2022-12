Skodan tuorein sähkö-RS ei ole aito raaseri – mallimerkintä hämää, mutta valomaski loistaa

Uusi Enyaq RS Coupé huokuu urheilunäköä. Todellisuudessa kyseessä on kuitenkin mukava perhe- ja matka-auto, jonka sporttisuus on lähinnä päälleliimattua.

Valaistu Crystal Face -etumaski kuuluu Skodalla Enyaqin RS- ja Style-varustetasoihin. Sportlineen valonaaman saa lisähinnasta, perusmalliin ei lainkaan. Huomioitavaa on, että Enyaq RS on myös aina nelivetoinen.

Skodan täyssähköauto Enyaq on vielä muutaman päivän ajan hallitseva Vuoden Auto Suomessa – eikä todellakaan syyttä.

Enyaq on nimittäin tilava, hyvä ajaa ja kokoisekseen myös melko taloudellinen sähkötapaus.

Lisäksi "Eenokin” käytettävyys on askeleen edellä vastaavia Volkswagenin ID.4-malleja, sillä tsekkimerkki on jättänyt ilahduttavasti kikkailematta tietyillä vähän kyseenalaisilla muotiratkaisuilla kuten esimerkiksi ratin hölmöillä hipaisunapeilla.

Avustavien (turvallisuus)järjestelmien kirjo on Enyaqisssa laaja ja toteutus hyvätasoista. Turvallisen ripeät ohituksetkin RS:llä onnistuvat, mutta mikään ralliauto Skoda Enyaq ei tehoversionakaan ole.

Mutta minkälainen on Enyaqin kaikkein tuorein versio, RS 4x4 Coupé, kun tämän tuoreimman tsekkiläisen kuppijakkara-auton ottaa todelliseen arkikäyttöön ja suuntaa esimerkiksi mökille, sukuloimaan tai ihan vaan automarkettiin?

Lyhyesti voi todeta, että Enyaq RS on kyllä erinomainen perhepeli, mutta ei lainkaan niin sporttinen kuin mallinimen perusteella voisi ajatella.

Siis ei lähellekään. Ei.

Erikoisratin pinnassa on pitoa parantavia reikiä, mutta harvoinpa RS-Enyaqilla voinee ajaa ihan niin rajusti, että ominaisuudesta olisi aitoa hyötyä.

Tilanne on Skodan RS-politiikkaa tunteville tuttu, mutta tulee muille yleensä melkoisena yllätyksenä – varsinkin kun tässäkin RS:ssä on näyttävä erikoisväri ja ne muun muassa aiemmin mainitut kuppi-istuimet (jotka ovat muuten käytännössä samat kuin VW-konsernin Cupra Bornissa).

Toki on myönnettävä, että Enyaq RS:n 300 hevosvoimaa on ilman muuta tavallaan paljon, mutta valitettavasti totta on sekin, että voima kuluu lähinnä vain painavan, yli kaksitonnisen möhkön perusliikuttamiseen.

Ja vaikka virallinen nollasta sataan -kiihtyvyysluku on tällä kertaa selvästi alle seitsemän sekuntia, ei RS:llä kiihdytellessä yllä lähellekään sellaiseen huvipuistotunnelmaan kuin vaikkapa samanhintaisella Teslalla tai Polestarilla.

No, ei voi mitään.

Mutta että RS? Siis Rally Sport? Joku voisi jopa hyväntahtoisesti naurahtaa.

Vakioverhoilu on sekin sporttista mikrokuitua. Tilaa on hyvin, eikä viisto kattolinjakaan haittaa niin paljoa kuin kuvittelisi.

Coupé-mallin viistosta perästä on Skodan tapauksessa yhtä kaikki yllättävän vähän tilahaittaa.

Takapenkillä mahtuu istumaan myös täysimittainen aikuinen ja tavaratilaa on arkikäyttöön runsaasti. Ilmanvastuskin on coupéssa aavistuksen vastaavaa laatikkomallia pienempi.

Makuasiaksi jää, haluaako asiakkaana maksaa coupékorista parin tonnin lisähintaa, varsinkin kun Enyaq alkaa tuoreimpien hinnannostojen myötä olla jo muutenkin aika paljon arvokkaampi automalli kuin vaikkapa vajaa vuosi sitten tilattuna.

Takalasista puuttuu pyyhin. Onneksi lasi ei kuitenkaan kuraannu helposti.

Talouslukujen osalta sähköinen RS-Skoda yltää joka tapauksessa koeajon perusteella melko hyvään tulokseen.

Joulunaluksen loskaisissa nollakeleissä käytännön toimintamatkaa löytyi jopa nelisensataa kilometriä, ja auto kärsi talvista moottoritiepaahtamista lähes kolmisensataa kilometriä ennen selkeää lataustarvetta.

Tavaratila on reilu ja täynnä latauskaapelilaukun tapaisia yksityiskohtia. Hyvä niin, sillä etutavaratilaa Enyaqissa ei ole.

RS:ää paljon osuvampi lisänimi tällaiselle Skodalle olisi joka tapauksessa Gran Tourismo eli GT.

Siis auto mukavaan ja tehokkaaseen matkantaittoon – vaikkapa sieltä jouluisesta Lapista takaisin tänne etelän lumiloskaan ja nollasahaukseen.

