Mercedes-Benzin katumaasturikorinen lippulaiva ilmestyi Vantaalle.

Mersun uuden EQS SUV:n hintaan sisältyy aina Mercedes me Charge -palvelu. Sen myötä autoilijalla on Suomessa käytössään noin 2 500 ja Euroopassa yli 300 000 latauspistettä vakiohinnoittelulla, ilman roaming-maksuja ja yhdellä laskulla. Ajoenergia on ensimmäisen vuoden ajan ilmaista ja sen jälkeen kiinteähintaista.

Sievoisen hintaisen Mercedes-Benz EQS SUV -luksussähköauton ostaja saa kaupan päälle vuoden lataukset. Siinä yksi uusi tieto, joka selvisi Mersun täyssähköisen luksusmaasturin Suomen ensiesittelyssä kuluneella viikolla Vantaalla.

EQS SUV:ssa on siis sama voimalinja kuin aiemmin tutuksi sukkulamaisessa perus-EQS:ssä, mutta takavetoisia malleja ei aiota SUV-version tapauksessa tuoda Suomeen lainkaan – ainakaan alkuvaiheessa.

Edessä olot ovat oikein mainiot, mikä ei tässä tapauksessa edes yllätä.

Sekä EQS:n että EQS SUVin 450 4Matic -malleille ilmoitetaan sama teho (265 kW/360 hv) ja huippuvääntö (800 Nm), mutta 580 4Maticin kohdalla SUV:n tehoarvot (400 kW/544 hv) ovat hieman sukkula-EQS:ää (385 kW/524 hv) suuremmat.

Viiskasikymppisissä korimalleissa eroa on hieman myös huippuväännössä (858 Nm vs. 855 Nm)

Ajoakun nettoenergiasisältö on 108,4 kilowattituntia. Sisäinen vaihtovirtalaturi on vakiona 11 kilowattinen, mutta tarjolla on myös 22 kW:n laturi. Pikalatausteho taas on maksimissaan 200 kilowattia ja molemmille malliversioille on normimitattu noin 600 km:n toimintamatka.

Uusi EQS SUV on EQS sedania 20,6 senttiä korkeampi ja 3,3 senttiä leveämpi, mutta 9,1 senttiä lyhyempi. Sisätiloissa merkittävä ero on se, että SUV:n saa sedanista poiketen myös seitsemänpaikkaisena.

Kuljettajan apuna on myös kattavasti ajoavustimia.

Takaovien kohdalla oleva istuinrivi säätyy EQS SUV:ssa sähköisesti 13 senttiä, ja myös selkänojat kallistuvat sähköllä.

Seitsemänpaikkaisessa versiossa on takimmaisille penkeille menoa helpottava toiminto, missä toinen istuinrivi siirtyy eteenpäin ja selkänoja taittuu. Sekä toiselle että kolmannelle istuinriville saa istuinlämmityksen.

Kohtuulliset 2 110 euroa maksavat lisäistuimet tosin kutistavat tavaratilan 645:stä 565 litraan. Sekin on silti vielä ihan riittävä esimerkiksi perusmökkimatkalle. Suurimmillaan tilaa on molemmissa penkkiversioissa yli kaksi kuutiometriä.

Keskipenkin sähkötoiminen 13 senttimetrinen pituussäätövara helpottaa takimmaisten penkkien käyttöä.

Suomen myyntimallistossa autossa on vakiona kattavan ajoavustinpaketin lisäksi muun muassa tasokkaat valot, ilmajousitus, säätyvä iskunvaimennus ja ketteryyttä lisäävä nelipyöräohjaus, jonka ohjauskulma on vakiona 4,5 ja lisävarusteena 10 astetta.

EQS SUV 580-mallissa vakiona on myös koko kojelaudan kattava hyperscreen-näyttö.

Yhdysvalloissa valmistettavan EQS SUV 450 4Maticin lähtöhinta on meillä 129 950 euroa (vertailun vuoksi lähinnä vastaava EQS 128 250 euroa) ja EQS SUV 580 4Maticin 152 400 euroa (EQS 159 950 euroa).