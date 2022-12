Rissalassa parikymmentä Hornetia

Karjalan lennosto kuuluu Suomen ilmavoimien valmiusyhtymiin.

Historiallisesta nimestään huolimatta sen päätukikohta ei kuitenkaan sijaitse enää Karjalassa, vaan Pohjois-Savon maakunnassa, Kuopion lentoasemalla Siilinjärven Rissalassa.

Lennosto on Suomen ilmavoimien suurin yksikkö ja sen toiminta-alueena on lähtökohtaisesti Itä- ja Kaakkois-Suomi. Yksikköön on sijoitettu noin kolmasosa Suomen yhteensä 62:sta F/A-18 Hornet -torjuntahävittäjästä.

Karjalan lennoston perinteet johtavat Suomen sisällissodan aikoihin Karjalan Kannakselle Antrean lentoasemalle (nyk. Kamenogorsk), jonne sijoitettiin maaliskuun lopulla 1918 Suomen Ilmailuvoimien Lento-osasto II.