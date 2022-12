Suomalaisten ajokäyttäytyminen on muuttunut

Kolme vinkkiä polttoainekulujen hillitsemiseen

Aja ennakoivasti

Ympäröivää liikennettä tarkkailemalla voi ajaa ennakoivasti ja siten vähentää polttoaineenkulutusta. Käytännössä ennakointi tarkoittaa esimerkiksi lähtökohtaisesti tasaisella nopeudella ajamista, reitin suunnittelua ja turvavälin pitämistä muihin tienkäyttäjiin. Polttoainetta säästyy myös välttämällä nopeita kiihdytyksiä ja jarrutuksia sekä hölläämällä kaasua mäissä.

Tarkista rengaspaineet

Monien ajoneuvojen varustukseen kuuluu elektroninen rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS), mutta paineet on syytä tarkistaa ajoittain myös käsin eli painemittarilla. Paineet vaikuttavat auton vierinvastukseen ja sitä kautta kulutukseen, ja ne pitää mitata renkaiden ollessa viileitä. Rengaspaineiden suositusarvot löytyvät auton omistajan käsikirjasta tai kuskin oven sisäpuolella olevasta tarrasta. Jos paine on liian alhainen, lisää renkaaseen ilmaa. Rengaspaineet on tarkistettava suositusten mukaan noin kerran kuukaudessa. Samalla kertaa kannattaa tarkistaa myös urasyvyys.

Noudata nopeusrajoituksia

Suuria nopeuksia välttämällä voi pitää turvallisuusriskien ohella aisoissa myös auton polttoaineenkulutusta. Polttoainetta kuluu eniten kiihdyttäessä, minkä lisäksi mitä suuremmalla nopeudella ajaa, sitä enemmän polttoainetta kuluu. Laskemalla nopeuden esimerkiksi 90 km/h:sta 80 km/h:iin voi säästää 0,5–1 desilitraa kymmenellä kilometrillä.