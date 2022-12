Käytettyjä myyvä kauppias pitää akkuautoja hyvinä talviautoina

Sähkömoottori voi olla talvisäässä jopa polttomoottoria luotettavampi, sanoo Kamuxin maajohtaja.

Suomessa on yhteensä jo toistasataa tuhatta ajoakullista hybridi- ja täyssähköautoa, mutta niiden toimintavarmuus talvikeleillä mietityttää edelleen monia.

Lue lisää: Volvo yllätti: etuvetoiset sähköautot muuttuvat takavetoisiksi

Käytettyihin autoihin erikoistuneen Kamux-ketjun mukaan ajoakulliset autot ovat kuitenkin hyviä talviautoja.

– Sähköauton talvikäyttöä ei tarvitse arastella, sillä kovalla pakkasella sähköauto käynnistyy jopa varmemmin kuin polttomoottoriauto. Sen akku ei jäädy eikä moottoriöljy jähmety. Ajoneuvo myös käynnistetään eri tavalla, kun starttimoottoria ei tarvita käynnistämiseen, kuvailee Kamuxin maajohtaja Jani Koivu.

Lue lisää: Tällainen on Nissanin uusi sähköpakettiauto – ensimmäinen auto Suomessa

Ladattavaa sähköautoa pitää kuitenkin valmistautua lataamaan talvella useammin kuin lämpimällä, sillä kylmä ilma vaatii enemmän energiaa.

– Samalla tavoin myös polttomoottoriautoissa bensan kulutus lisääntyy talvella. Latausväli lyhenee, koska osa akun virrasta menee ajoneuvon lämmittämiseen. Sähköauton etuna kuitenkin on, että se lämpiää heti käynnistettäessä, vaikka esilämmitystä ei olisi.

Lue lisää: Kuinka paljon kuluu bensiiniä, jos sähköautoa lataakin aggregaatilla? Uusi ilmoitustapa käynnistyi Ukrainassa

Kun lämpötila laskee, sähköauton toimintamatka lyhenee. Syynä on muun muassa ajovastuksien lisääntyminen.

– Sähköautoilijan kannattaa olla latauksessa tarkkaavaisempi ja suunnitelmallisempi kuin kesäaikaan. On tärkeä varmistaa, ettei akku pääse liian tyhjäksi silloin, kun jättää auton seisomaan kylmään ilman että tarjolla on latausmahdollisuutta. Käynnistäminen vie aina virtaa ja siksi tulee muistaa, että sähköä on riitettävä myös ajamiseen lähimmälle latauspisteelle.

– Kyse on kuitenkin normaalista talviautoiluun liittyvästä suunnitelmallisuudesta, jota kaikkien autoilijoiden olisi hyvä omaksua osaksi turvallista liikennekäytöstä, Koivu muistuttaa.