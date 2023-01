Koeajo: Toyota tarjoaa nyt jokaiselle jotakin Corolla-mallistossaan, kun trendikäs crossover liittyi joukkoon.

Toyota Corolla Crossin maavara on 160 millimetriä. Kuin hillitysti muotoiltu RAV4?

Se, että ylivoimaisesti Suomen suosituimman automallin Toyota Corollan kolmen korimallin (Sedan-, Hatchback- ja Touring Sports) jatkoksi liittyi Cross, ei tullut yllätyksenä.

Toyotan suosikkimallin menekkikään tuskin vaimenee siitä, että koria nostettiin trendinmukaisesti. Cross-mallin maavara on 160 millimetriä, mikä on 25 milliä enemmän kuin perus-Corollassa. Ei sillä vielä louhikkoon mennä, mutta yhdistettynä mustiin suojamuoveihin auto näyttää kieltämättä erilaiselta kuin Suomen myydyin malli tätä ennen. Nopealla vilkaisulla uutuutta voisi luulla saman merkin sliipatuksi RAV4-malliksi.

Sekä etu- että nelivetoisena Corolla Crossin vetomassa on 750 kg.

Viidennen sukupolven hybriditeknologiaa edustava Corolla Cross on saatavissa varmasti monelle mieluisasti myös nelivetoisena. Sellainen osuikin IS:n koeajoon arvokkaimmalla Premium-varustetasolla. Lasinen panoraamakatto ja nahkaiset istuimet näkyvät myös hinnassa: liki 50­000 euroa on Corollasta paljon.

Neliveto-Crossin etupyörät saavat puhtinsa keulan polttomoottorista, kun taas taka-akselille asennettu sähkömoottori tarjoaa 30,6 kilowattia tehoa takatyönnölle.

Uudet ratkaisut takaavat Corolla-maailmaan aiempaa enemmän vääntöä ja tehoa. Hiukan lisääntyneistä voimavaroista huolimatta kulutus pysyy pienenä, sillä bensiinipumpulla oikein hätkähtää, kuinka nopeasti tankki on taas täynnä. Koeajoauton ajotietokone näytti pitkän ajan keskikulutukseksi vain 5,4 litraa sadalla kilometrillä. Liki samoissa lukemissa sujui viikon koeajo varsin talvisissa olosuhteissa.

Normaalissa liikennevirrassa Corolla Cross vaikuttaa juuri niin vakuuttavalta perusautoa tasokkaammalta menopeliltä kuin Corollan myyntilukemat ja asiakastyytyväiskyselyt antavat ymmärtää.

Corolla Crossin ohjaamo on tunnistettavaa Toyotaa.

Istuma-asento on luonnollisesti perus-Corollaan nähden pystympi. Ohjaus tuntuu kevyeltä, mutta kyllin kuuliaiselta. Maantiellä auto etenee ilman suuria korjausliikkeiden tarpeita.

Digitaalisessa mittaristossa on muokkausmahdollisuuksia.

Puhelimen yhdistäminen Carplayhin onnistuu helposti.

Matkustamossa ulkoiset äänet eivät pienissä nopeuksissa liiemmälti häiritse. Oikeastaan vain reippaimmissa kiihdytyksissä moottorin käyntiääni nousee selvästi kuuluvammaksi kuin toivoisi. Jatkuvassa moottoritieajossa rengasääniin alkaa kiinnittää enemmän huomiota.

Ns. vakkarin käyttö on yksinkertaista.

Ajo-ohjelmien säätö onnistuu keskikonsolista.

Tien rosoisuudet alusta ottaa vastaan taiten. Korkeahko kori ei kummoisesti tunnu kallistelevan muun muassa matalalle asetetun painopisteen ansiosta.

Takana loppuu ensimmäisenä polvien kohdalta tila. Siihen vaikuttaa osaltaan miellyttävän pitkä istuinosa.

Käytettävissä on neljä ajotilaa: Sport, Eco, Normal ja EV. Jälkimmäinen on sähköajotila, joka tarjoaa hetkellisesti äänetöntä ja päästötöntä menoa.

Turvavarusteiden tasoon on panostettu. Risteävän liikenteen varoitin tosin ottaa esimerkiksi takaviistossa kulkevat jalankulkijat jopa yliherkästi huomioon. Seurauksena on se, että auto tuntuu hätäjarruttavan, vaikkei siihen oikeasti ole syytä. No, eipä ole ainoa automalli, joka reagoi tilanteeseen yhtä kiihkeästi. Kannattaako ominaisuutta sitten kytkeä pois? Parempi kai sietää kuin aiheuttaa kolhuja.

Sekä etu- että nelivetona Cross voi vetää 750 kilogramman taakkaa. Toyota Corolla Crossin hinnat alkavat 38 988 eurosta, mutta silloin joutuu tinkimään hyvin toimivasta nelivedosta, jolle lumisella koeajoviikolla oli totisesti käyttöä.

Tavaratilan koko ei vedä vertoja farmari-Corollan vastaavaan. Eroa on peräti parisataa litraa.