Miten välttää kallis peltikolari? Varatoimitusjohtajan neljä rahanarvoista vinkkiä

Joulunaika on yksi vuoden vilkkaimmista liikkumisajankohdista.

Jouluruuhkissa autoileva voi minimoida kolaririskiään olemalla tarkkana ja noudattamalla muutamaa yksinkertaista perussääntöä.

K-Auton vauriokorjaamopalveluista vastaava varatoimitusjohtaja Tom von Bonsdorff kertoo kaiken perustana olevan normaalit liikennesäännöt – sekä sopivan ajonopeuden.

– Väistä oikealta tulevaa, käytä kunnolla vilkkua ja muista, että olet väistämisvelvollinen, kun peruutat. Lisäksi autoilijan on annettava tietä jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille. Auton ratissa kannattaa siis ennakoida suojatiet äkkijarrutusten välttämiseksi. Siinä tärkeimmät liikennesäännöt parkkipaikoille. Lisäksi maltti on valttia ajonopeuden suhteen. Huolehdi siis, että ajonopeutesi on nopeusrajoitusten mukainen ja riittävän alhainen.

Toinen von Bonsdorffin perusneuvo on pitää auto puhtaana lumesta ja jäästä sekä näkyvyys hyvänä.

– Lumen ja jään peittämä auto lisää aina onnettomuusriskiä. Lumipyrynkin keskellä auto on syytä puhdistaa huolella ennen liikkeelle lähtemistä. Puhtaat peilit ja kirkkaat ikkunat varmistavat, että pystyt seuraamaan kanssaliikennettä. Muista harjata myös ajovalot ja suuntavilkut huolella, jotta muut liikkujat havaitsevat autosi.

– Kuten ruuhkassa yleensäkin, myös parkkipaikoilla oma toiminta pitää sopeuttaa muiden toimintaan. Kiinnitä siis huomioita muihin parkkipaikalla liikkuviin, havainnoi ympäristöä ja anna tilaa muille. Kiilaaminen ei kannata, vaan jonot purkautuvat tilaa antaen yksi auto kerrallaan. Joulustressistä huolimatta oma mieli kannattaa pitää rauhallisena, sillä hätiköinti ja ärsyyntyminen vievät huomion tärkeimmästä eli itse ajamisesta.

Eritystärppinä von Bonsdorff mainitsee vielä parkkiruudusta peruuttamisen. Kyseisissä tilanteissa sattuneet vahingot eivät nimittäin ole vauriokorjaamoilla suinkaan harvinaisia vaan jopa päin vastoin.

– Parkkipaikoilla peruutetaan paljon ja usein autojen väliset kolhut tapahtuvat nimenomaan peruutustilanteissa. Uusien autojen kamerat ja tutkat parantavat näkyvyyttä ja ajo-avustimet estävät kolareita. Joka tapauksessa aina peruuttaessa ympäristöä kannattaa tarkkailla huolellisesti. Mikäli mahdollista, auto kannattaa pysäköidä niin, että liikkeelle voi lähteä keula edellä, jolloin näkyvyys on heti parempi.