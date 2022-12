Ensiesittely: Mitsubishin uutuusmalli on esitelty tavallaan jo kesällä 2019.

Uuden Mitsubishin moottoripellissä on havaittavissa alkujaan Renault-salmiakille tehty kolo. Myös etuvalot ovat tasan samat kuin Capturissa. Auton lähtökohta eli kakkospolven Renault Captur tuli markkinoille vuonna 2019.

Mitsubishin uusi ASX-malli on Renault Captur. Tai siis periaatteessa ei ole, mutta käytännössä kuitenkin on. Ja näin on todellakin asianlaita – aina auton puskureita ja ajovaloja myöten.

Vaan sepä ei itse autoa tietenkään huononna.

Uusi ASX on nimittäin lähtökohtansa eli tuoreimman sukupolven Renault Capturin tapaan kokoisekseen varsin arkitilava ja muunneltava sekä myös kaikin puolin moderni kaupunkimaasturi.

Mitsubishin näkökulmasta katsottuna uusi ASX tarjoaa muun muassa merkille uudenlaista digitaalisuutta, kuten esimerkiksi uuden mukautuvan vakionopeussäätimen ja kaistallapitoavustimen yhdistelmän.

Saatavilla ovat myös täysdigitaalinen mittaristo sekä personoitavissa oleva ajotila- ja tietoviihdejärjestelmä.

Varsin laadukkaan oloisen ohjaamon huomiota kiinnittävin yksityiskohta on suuri tietoviihdenäyttö.

Mitsubishin nykytapoihin tottuneiden kannalta merkittävää uudessa ASX:ssä on myös se, että dieselit putoavat mallivalikoimasta pois kokonaan.

Yhteensä uuteen ASX:ään tulee siis tarjolle kaikkiaan viisi erilaista voimalinjavaihtoehtoa, joista suomalaisittain kiinnostavin lienee malliston huipulle asettuva lataushybridi.

Lisäksi valikoimasta löytyvät 1.3-litrainen kevythybridi, 1.6-litrainen täyshybridi sekä linjaston hinnat-alkaen tapauksena toimiva litrainen perusturbovaihtoehto.

Moottori-vaihteistoyhdistelmien paletti on siis periaatteessa sama kuin Capturissa, mutta ei kuitenkaan aivan.

Takaluukkua koristaa leveä logoteksti. Phev-merkintä alleviivaa auton ladattavuutta.

Varustetasoja on luvassa yhteensä neljä, jotka on nimetty Mitsubishi-tapaan termeillä Inform, Invite, Intense ja Innovation.

Mutta mikä ASX:n lopulta erottaa Capturista, vai erottaako mikään? Suomen maahantuojan mukaan eräs selkeä valtti tulee ainakin olemaan auton takuu, joksi Mitsubishi lupaa viisi vuotta tai 100 000 kilometriä.

Jonkinlaisia eroja on myös varustepaketoinneissa sekä todennäköisesti hiukan myös hinnoittelussa, joka julkistetaan tammikuun lopulla.