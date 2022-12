Todennäköisintä lienee, että uusi Volga on todellisuudessa kiinalainen tuote joka yksinkertaisesti vain nimetään Venäjällä Volgaksi.

Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka on ottanut jälleen kantaa Venäjän autoteollisuuteen.

– Putin ja minä olemme päässeet sopimukseen. Jos olet ulkona, olet ulkona. Kehitämme omaa osaamistamme, omaa valmistustamme. Ja me pärjäämme. Venäjä on jo ryhtynyt valmistamaan tuttuja Moskvitsheja sekä Ladoja. He ovat alkaneet valmistaa niitä tavalla tai toisella, Lukashenka sanoi Valko-Venäjän valtiollisen uutistoimisto Beltan mukaan.

Presidentti Lukashenkan mainitsema ”tavalla tai toisella” tarkoittaa sitä, ettei Venäjän autoteollisuus ole todellisuudessa kyennyt valmistamaan mainittuja Moskvitsheja.

Moskvitsheina markkinoidut propaganda-autot ovat nimittäin olleet todellisuudessa kiinalaisia JAC:eja, jotka on tuotu osina Kiinasta ja koottu uudelleen Renaultilta kansallistetussa Moskovan autotehtaassa.

Lukashenka mainitsi lisäksi, että myös neuvostoliittolainen Volga aiotaan ottaa Venäjällä uudelleen valmistukseen – ilmeisesti vastaavalla tavalla kuin Moskvitsh.

– GAZ tulee valmistamaan Volga-autoja. Muistat varmasti tämän neuvostoliittolaisen autobrändin. Volgat tulevat olemaan edistyneempiä.

Tämä GAZ-3110 Volga tuli Suomeen vuoden 2017 turvapaikanhakija-aallon myötä. Kuvassa oleva ostaja huusi auton itselleen tullihuutokaupasta 1 350 eurolla.

Presidentti muistutti vielä, että Valko-Venäjällä valmistetaan yhä kiinalaisen Geely-merkin autoja.

– Puhun autoista, joita väestö tarvitsee. En yläluokan premium-autoista. Johtava kansanosa voi ajaa Aurus-autoilla. Joten valtion virkamiehet ja johtajat kulkevat Auruksilla. Tämä auto on pian tarpeeksi hyvä. Se on vähintään yhtä hyvä kuin Mercedes.

Aurus-automerkki on Venäjän presidentti Vladimir Putinin henkilökohtaisesti siunaama venäläinen luksusautoprojekti, jonka alla valmistetaan tiettävästi tappiollisia piensarjoja lähinnä maan ylimmän poliittisen johdon virkakäyttöön.

Mercedes-Benzit puolestaan ovat vilahdelleet presidentti Lukashenkan puheissa aiemminkin.

– Emme aja Mercedes-autoilla vähään aikaan. Ajamme autoilla, jotka meillä on, Lukashenka sanoi muun muassa toukokuussa 2022.

Venäjän hallinto on pyrkinyt käyttämään neuvostonostalgiaa ja neuvostoliittolaisia autobrändejä propagandatarkoituksiin koko Ukrainan sodan ajan.