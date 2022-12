Koeajo: Keväällä tuotantoon tulleen etuvetoisen C40-sähköauton mallihistoria jäi lyhyeksi, sillä jatkossa C40 Single on takavetoinen.

Volvo XC40 -crossoverin saa sekä poltto- että sähkömoottorisena, mutta koeajossa olleen C40-sisarmallin vain sähköautona. Mallit eroavat toisistaan korin osalta, sillä C40:ssä on coupémainen kattolinja.

Loppuvuodesta 2021 esitellyn C40 Rechargen myynti alkoi kaksimoottorisella Twin-mallilla. Tänä keväänä neliveto sai rinnalleen koeajetun yksimoottorisen Single-etuvetomallin. Takana olevan moottorin poistaminen tarkoittaa tehon putoamista 408:sta 231 hevosvoimaan ja väännön puolittumista 660:sta 330 newtonmetriin.

Tehon ja väännön selvä heikkeneminen näkyy tietenkin suoritusarvoissa, mutta tavalliselle autoilijalle ei ole mitään merkitystä sillä, että tehdasmitattu satasen kiihtyvyys on heikentynyt 4,7:stä 7,4 sekuntiin ja huippunopeus pudonnut 180:sta 160 km/h:iin.

Huomattavasti tärkeämpää on, että Singlen ajoakun nettokapasiteetti (67 kWh) on lähes sama kuin Twinissä (75 kWh), eikä moottoreiden määrä vaikuta juurikaan normimitattuihin toimintamatkoihin tai sähkönkulutusarvoihin.

Kun ohjauksen äkkinäisyyden kanssa pääsee sinuiksi, niin ratin takana viihtyy.

Etuvedon normitoimintamatka on noin 420 kilometriä, mutta todellisuus oli kohtuulämpimässä syyskelissäkin toinen, eikä C40 edes ole kovin taloudellinen. 560 km:n testimatkalla keskikulutus oli noin 25 kWh/100 km, joten todellinen toimintamatka oli alle 300 km.

Mittariston muunneltavuus on rajallista, mutta Google Mapsin kartan koossa ei ole valittamista.

Keskinäytölle valittava toimintamatka-avustin mahdollistaa matkan optimoinnin opastamalla esimerkiksi ilmastoinnin käytössä tai ajotavan muuttamisessa.

Merkittävää on, että yksimoottorisen saa 6 300 euroa halvemmalla kuin vastaavasti varustellun Twin-mallin. Alimmalla Core-varustelulla C40:n saa vain Single-mallina, jonka perushinta on 51 400 euroa. Hiukan enemmän ajoavustimia tarjoavan koeajetun Single Plussan lähtöhinta on 53 650 euroa.

Istuimissa on mukavasti sivuttaistukea, mutta pääntukea ei pysty säätämään pituussuunnassa.

Päätyy sitten Single- tai Twin-malliin, niin renkaat aiheuttavat C40:ssä hieman ylimääräisiä kustannuksia. Toisistaan poikkeava rengaskoko ei mahdollista renkaiden kierrättämistä akselilta toiselle, eikä vakiona olevia renkaita voi suositella varauksetta ainakaan talvikäyttöön, vaikka näissä all season -renkaissa onkin M+S-merkintä.

Takana on mukavat tilat kahdelle. Varustukseen kuuluu myös suksiluukku.

Sähkömoottoreiden määrästä riippumatta C40 on liikkeellelähtövalmis, kun avain on mukana autossa. Ajosuunnan lisäksi valitaan vain se, ajaako yhden vai kahden polkimen taktiikalla. Valittu asetus säilyy onneksi muistissa, sillä toiminnon kytkeminen päälle tai pois pitää tehdä näytön alavalikosta. Ajo yhdellä polkimella on helppoa ja järkevää varsinkin taajamaliikenteessä.

Ajettavana C40 Single on Twin-mallin tapaan helppo, vaikka ohjaus, missä ei ole keskialueella yhtään löysää, saattaakin aluksi hiukan vieroksuttaa. C40:n vetomassa on sähköautoille korkea 1 500/1 800 kg (etu-/neliveto).

Etuistuimissa on hyvin sivuttaistukea. Reisituen pidennysmahdollisuus ja kuljettajan penkin sähkösäädöt takaavat hyvän ajoasennon. Tai lähes hyvän, sillä hiukan eteenpäin työntyvä pääntuki ei sovi kaikille vartaloille, ja ajoasentoon pitää hakea rentoutta nojaa säätämällä.

Etuvetoisen Singlen tavaratilan lattian alla on kellaritilaa, ja pohjalevy on taitettavissa tilanjakajaksi.

Laskevan kattolinjan vuoksi C40:n takaoviaukot ovat hiukan matala, mutta takapenkillä on kuitenkin kelvollisesti pääntilaa. Reunapaikoilla on polvi- ja kenkätilaa, mutta osan ajoakusta sisältävä keskitunneli sekä taakse työntyvä keskikonsoli hankaloittavat keskipaikan käyttöä.

Etupellin alla on erillisellä kannella varustettu tavaratila.

Etuvedosta takavedoiksi Volvo julkisti 1. joulukuuta C40- ja XC40-sähköautojensa mallivuoden 2024 hinnastot, eikä siihen saakka valmistettuja mallivuoden 2023 autoja pysty enää tilaamaan. Samassa yhteydessä kerrottiin uusituista ajoakuista ja sähkömoottoreista sekä uudesta Single Extended Range -mallista. Ajoakun nettokapasiteetti kasvaa hiukan (Single 67 vs. 69 kWh, Twin 75 vs. 78 kWh), ja uudessa Single Extended Range -kaksivedossa on sama akku kuin nelivedossa. Uudet ajoakut pidentävät mallien WLTP-toimintamatkoja jopa 20 prosenttia. Isomman ajoakun kohdalla DC-pikalatausteho kasvaa 150:stä 200 kilowattiin. Etuvedosta takavetoiseksi muuttuvan yksimoottorisen XC40:n ja C40:n sähkömoottorin teho kasvaa 231:stä 238 hevosvoimaan, ja uudessa Extended Range -mallissa se on 252 hv. Nelivedon kokonaisteho pysyy entisenä (408 hv), mutta etumoottori muuttuu paremman rullauksen mahdollistavaksi induktiomoottoriksi.

