IS testasi: sähköllä toimiva lumiskootteri tarjoaa yhdellä latauksella pari tuntia hauskanpitoa

Moottorikelkan ja moottoripyörän ominaisuuksia yhdistävä talvikulkuneuvo ei ole mikään uusi innovaatio, mutta ranskalainen Moonbikes on saattanut sen nykyaikaan.

Ainakin amerikkalaisen Chryslerin vuonna 1979 markkinoille tuoma Sno-Runner – nimessä ei siis ole lumeen viittaavaa snow-sanaa – lukeutuu nyt tyypitetyn ajoneuvon edeltäjiin. Sno-Runner oli ilmeisesti lähinnä hauskanpitovälineeksi kehitetty lumiskootteri, jota markkinoitiin edullisena ja kompaktina vaihtoehtona moottorikelkalle.

Sno-Runnerin historia jäi lyhyeksi, mutta Suomestakin löytynee muutama tällainen ajoneuvo, missä on ohjaustanko, ohjaava etusuksi, bensatankkinakin toimiva alumiinirunko, satula, 134-kuutioinen moottori ja vetävä telamatto.

Ilta-Sanomien keväällå viimeisillä hangilla pikaisesti testaama Moonbikes on nykyaikaistettu Sno-Runner, mutta peruselementit ovat samat: ohjaava etusuksi, moottori satulan alla ja telamatto. Mutta yksi puuttuu: polttomoottorin papatus.

Hiukan yllättäen Moonbikes ei ole amerikkalaistuote, vaan sen on saattanut kaupalliseen valmistukseen ranskalainen lentokoneinsinööri, joka halusi itselleen ajoneuvon, jolla pääsee liikkumaan lumella nykyaikaisesti ilman ääntä ja hajua. Moonbikes-lumikiiturin tuotanto alkoi vuonna 2019, ja ensimmäiset suomalaisille safariyrittäjille myydyt ajoneuvot ehtivät Lapin lumille vielä tämän vuoden puolella.

Akullisella pari tuntia hauskanpitoa

Moottorikelkaksi rekisteröitävässä Moonbikes-ajokissa on kolmen kilowatin sähkömoottori, jonka maksimivääntö on 170 newtonmetriä. Ajoneuvon huippunopeudeksi ilmoitetaan 26 mailia tunnissa eli noin 42 km/h.

Ilman tukea pystyssä pysyvän Moonbikes-ajoneuvon värivaihtoehdot ovat valkoinen, punainen ja musta. Akkukotelo on satulan alla. Pitkä satula mahdollistaa painon siirtelyn ajon aikana.

Ajoneuvon tehdasvarusteisiin ei kuulu nopeusmittaria, mikä pitää olla Suomessa ajoneuvoissa, jotka kulkevat yli 40 km/h. Kevään testiajon aikaan maahantuoja suunnitteli nopeusmittarin asentamista, mutta sittemmin päädyttiin siihen, että Suomeen tuotavien ajokkien huippunopeus rajoitetaan elektronisesti lukemaan 40 km/h.

Pitkänomaisesta satulasta huolimatta Moonbikes on yhden hengen ajoneuvo, jonka suurin kantavuus on noin 120 kiloa. Ilman ajoakkuja Moonbikes painaa noin 75 kiloa ja yksi ajoakku painaa reilut 13 kiloa. Satulan alla olevaan akkukoteloon mahtuu kaksi 2,5 kilowattitunnin ajoakkua tai yksi noin neljän kilowattitunnin tehoakku. Kaksi normaalia akkua eivät ole yhteydessä toisiinsa, joten siirtyminen akulta toiselle tapahtuu manuaalisesti liittimen paikkaa vaihtamalla.

Yhdellä normaalilla ajoakulla pystyy ajamaan enintään pari tuntia – sähköajoneuvoille tyypilliseen tapaan tämä riippuu varmasti myös ulkolämpötilasta. Safarikäyttöön tarkoitetun tehoakun kohdalla ajoaika kasvaa tunnin verran eli noin kolmeen tuntiin. Normaalin ajoakun latausaika on muutama tunti, ja lataus tapahtuu akun ollessa paikallaan.

Jarrukahva on vasemmalla, sormikaasu oikealla. Vihreät ledivalot kertovat ajoakun varaustilan.

Huippunopeus ja kaasunvaste säädettävissä

Moonbikes on 2,2 metriä pitkä, ja sen enimmäisleveys on 70 senttiä. Telamatolla on leveyttä noin 25 senttiä, joten ajoneuvo pysyy pystyssä ilman tukijalkaa. Ohjausakselilla olevan iskunvaimentimen lisäksi telaa varten on kaksi iskunvaimenninta.

Vuokra- ja safarikäyttöä ajatellen on fiksua, että ajonopeus voidaan valita kolmivaiheisesti niin, että huippunopeus on 20, 30 tai 40 km/h. Lisäksi tehon ulostulossa on kolme asentoa – eli ajoneuvo vastaa kaasuvivun käyttöön maltillisesti, ”normaalisti” ja sporttisesti. Varustukseen kuuluu myös pakki.

Kaasuttaminen tapahtuu oikean käden peukalolla, mikä ei ole kokemattoman käyttäjän kannalta ehkä yhtä hyvä ratkaisu kuin kierrettävä kaasukahva. Sähköajoneuvolle tyypilliseen tapaan Moonbikes kiihtyy varsin rivakasti.

Hyvän kiihtyvyyden vastapainona on tehokas hidastuvuus. Levyjarrua käytetään vasemmalla kädellä, mutta ainakin pehmeässä lumessa ajettaessa vauhti pysähtyy ”kuin seinään”, kun sormen irrottaa kaasulta. Varustukseen kuuluu myös tappokytkin siltä varalta, että kuljettaja putoaa ajokin kyydistä.

Kumitelalla on leveyttä 25 senttiä. Hidastuvuuden takeena on levyjarru.

Ensikokeilun perusteella arvioituna Moonbikes ei ole aloittelijalle yhtä helppo maastosafarikulkuneuvo kuin moottorikelkka. Pehmeä lumi helpottaa lumiskootterin ohjaamista ja kääntelyä, mutta kovaksi tamppautuneella, polanteita sisältävällä ajouralla sen kanssa pitää tehdä töitä.

Moonbikes-moottorikelkalla ajaminen edellyttää 16 vuoden ikää ja kypärän käyttöä, mutta ei minkäänlaista ajokorttia. Suurin osa Suomeen tulevista ”kuupyöristä” päätyy rinnekeskuksiin ja safariyrityksille, mutta jos sellaisen haluaa omakseen, hankintaan pitää varata vähintään 10 000 euroa.