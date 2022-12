Volkswagenin uuteen maastoautoon saa viritettyä teltan ja keittiön minuutissa

Toisen mallisukupolven Volkswagen Amarok saapuu Suomeen keväällä. Se toimii myös matkailuautona, sillä autoon voi asentaa helposti teltan ja minikeittiön.

Kapkaupunki

Volkswagen Amarok tulee taas, ja nyt täysin uusin voimin. Ford-sukuinen toisen sukupolven Amarok on entistä kookkaampi, ilmeeltään ronskimpi ja sisätiloiltaan kehittyneempi. Koronavuosina Amarokin valmistus on ollut keskeytettynä, mutta nyt Eurooppaan saapuvia uusia malleja aletaan taas valmistaa Etelä-Afrikassa, Fordin tehtaalla Silverstonissa.

Amarokin telttavarustus kulkee kätevästi auton katolla, ja avautuu käyttöön alle minuutissa.

Korona-aikana uudeksi trendiksi on muodostunut lisääntynyt automatkailu, kun julkisia kulkuvälineitä on pyritty välttämään. Yhdeksi haaraksi on noussut maastoretkeily autolla, johon avolava-autot, kuten Amarok, soveltuvat hyvin.

Kahden hengen teltassa ei tarvitse pelätä auton kestävyyttä, sillä Amarokin suurin kattokuorma paikoillaan on peräti 350 kiloa.

Tikkaat ovat tarpeen.

Ilta-Sanomat tutustui uuteen Amarokiin Etelä-Afrikassa järjestetyssä tilaisuudessa, jossa oli mukana myös erityinen Alu Cabin retkeilyversio. Tässä reilusti modifioidussa versiossa on sisäänrakennettu minikeittiö, tavaratilan säilytyslokerot liukukiskoin, Amarokin katolle asennettu kahden hengen teltta sekä kokonaan uusiksi rakennettu takajousitus lisääntyneen massan vuoksi.

Näppärä minikeittiö avautuu kätevästi rinnan korkeudelle. Materiaalit ovat tukevia.

Minikeittiö varustus ja säilytyslokerot lisäävät painoa 65 kiloa, telttarakennelma 75 kiloa. Amarokin suurin kattokuorma paikoillaan ollessa on peräti 350 kiloa.

Modifikaation erikoisuus on, että se on pystytettävissä telttamuotoon kokonaisuudessa alle minuutissa. Halpa ei tämä varustelu ole, sen hinta Saksassa on noin 17 000 euroa. Toisaalta siihen sisältyy myös paljon käsityötä ja materiaaleja. Alu Cabin edustajan mukaan sama varustelu on saatavilla myöhemmin ensi vuonna myös Suomessa.

Lavan päälle on rakennettu tukevarakenteinen, helppotoiminen liukulokeristo.

