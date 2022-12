Ensitesti: Volkswagen Amarokin toinen sukupolvi on Ford Rangerin velipuoli.

Kapkaupunki, Etelä-Afrikka

Volkswagen Amarok palaa ensi vuonna jälleen Suomen markkinoille. Malli ei ole ollut saatavilla meillä muutamaan vuoteen, sillä ensimmäisen sukupolven valmistus Saksassa päättyi kesällä 2020.

Syyksi valmistuksen keskeyttämiseen Volkswagen on ilmoittanut tarvitsevansa tuotantokapasiteettiaan yhä enemmän sähköautojen valmistamiseen, mutta olihan ensimmäisen Amarokin malli-ikäkin jo varsin korkea.

Nyt Amarok pannaan aivan uusiksi. Lopputulos on entistä kookkaampi, nykyaikaisempi ja ilmeeltään aiempaa jonkin verran ronskimpi.

Uusi Amarok poikkeaa edeltäjästään ulkoisten piirteiden lisäksi monin tavoin, joista huomattavin on auton tekninen ydin. Amarok on sisimmältään Ford Ranger Volkswagen-puvussa, ja suunnittelultaan eurooppalais-australialaista yhteistyötä.

Amarok saapuu Suomeen aina neliovisena (DoubleCab) versiona. Jatkuva neliveto kuuluu asiaan, ja taka-akselilta löytyy myös sähköisesti ohjattu tasauspyörästön lukko.

Amarokin kantavuus on parhaimmillaan lähes 1,2 tonnia. Lavalle mahtuu eurolava vaivatta.

Uusi Amarok valmistetaan Fordin tehtaassa Silverstonissa, Etelä-Afrikassa. Siksi auton esittelyn järjestämisessä kaukana Euroopasta, Afrikan eteläisessä kärjessä Kapkaupungissa on järkeä – varsinkin, kun kaupungin katukuvassa pick-upit ovat muutenkin hyvin yleinen näky. Amarok sulautuu eteläafrikkalaiseen liikenteeseen saumattomasti.

Toisen sukupolven Amarok saapuu Suomeen ensi keväänä. Maahantuontiohjelmassa on aluksi vain DoubleCab-versioita. Moottorit ovat 2,0- ja 3,0-litraiset dieselit (151 kW ja 177 kW). Vaihteistona toimii 10-portainen automaatti, sekin Fordista tuttu. Manuaaleja ei tule saataville.

Amarokin varustetasot ovat jatkossa Life, Aventura ja PanAmericana. Lähtötason Life-version saa 2- tai 5-paikkaisena, ja moottori on siinä aina kevyempi, 151 kilowattinen. Varsinaisesta keveydestä ei tosin voida puhua, sillä tämänkin moottorin voimin Amarok liikkui maastoradalla hyvin vaivattomasti. Esimerkiksi kahluusyvyys on Amarokissa nyt 80 senttiä edeltäjänsä 50 sentin sijasta, pienemmänkin dieselin tukeva 500 newtonmetrin vääntö sopii auton luonteeseen hienosti.

Ohjaamossa on uudet hallintalaitteet ja tablettimainen, pystysuora infotainment-järjestelmä.

Paremmin varustellut Aventura- ja PanAmericana liikkuvat isomman V6:n siivittäminä. Tässä moottorissa vääntöä on peräti 600 Nm ja hevosvoimia kokonaiset 241. Voimanlähde on luonteeltaan hieman työkalumaisen karski, mutta nykyaikainen automaatti silottaa menoa mukavasti.

Mittariston ilme on Fordin henkilöautoista tuttua. Luettavuus on hyvällä tasolla.

Vetoalue valitaan kääntöpyörällä. Valittavana on myös automaattisesti säätyvä neliveto.

Amarok viihtyy niin maastossa kuin maantielläkin, ja uudistettu matkustamo on hyvin henkilöautomainen. Kevyellä kuormalla auton jousituksella on tosin taipumus pieneen nypyttämiseen. Ohjaustuntuma pysyy raikkaan selkeänä alustalla kuin alustalla.

Kahdessa ylemmässä varustetasossa tuleva 12-tuumainen näyttö on jaettavissa. Liitettävyys kännykän kanssa sujui ongelmitta.

Uuden Amarokin hinnat selvinnevät vielä joulukuun aikana. Valistunutta arvausta edes lähtöhinnasta on tällä kertaa vaikea antaa, koska auto on käytännössä kaikin puolin uusi, ja edellisen version poistumisesta on jo aikaa.

Rutkasti parantuneet turvallisuusvarusteet, yli 20 uutta kuljettajaa avustavaa järjestelmää sekä etenkin parempien varustetasojen kattavuus antavat kuitenkin viitteitä siitä, että hinnankorotuspaineita on. Verottajakin tahtoo viisipaikkaisissa autoissa huomattavan siivunsa ostohinnan sisällä.

Mistä uuden Amarokin valmistamisessa Fordin kanssa on sitten kyse? Keskenään välillä varsin kiivaastikin kilpailevien autovalmistajien välinen yhteistyö on tunnettu tosiasia, josta on vuosikymmenten varrelta useita esimerkkejä. Kun toisistaan eriytyviä, erilaisia automalleja on tänä päivänä yhä enemmän, on merkkiyhteistyössä taloudellista järkeä: uuden mallin kehityskulujen jakaminen kannattaa. Fordilla ja Volkswagenilla on yhteisiä kehitysprojekteja tällä erää niin sähkö- kuin lava-autojenkin parissa.

Joskus yhteistyön hedelmät ovat maukkaampia, toisinaan hieman happamampia. Amarokin esittelyn yhteydessä rivien välistä on luettavissa, että Volkswagenin insinöörejä hieman harmittaa laaja Ford-palikoiden käyttö Amarokissa. Syytä harmitteluun ei todellisuudessa ole, sillä Ranger on huomattavan pitkäikäinen, koeteltu ja luotettu tuote. Yhteistyön ytimessä on aina luottamus.

Takaistuimella on kohtuullisen hyvin, mutta ei erityisen hulppeasti tilaa. PanAmericana-varustetasossa tulee nahkaverhoilu. Sisustan ilme on Amarokissa muutenkin asiallinen, vaikka kovamuovejakin sieltä täältä löytyy.

