Koeajo: Mazda siirtyy vihdoin pistokehybridiaikaan, ja tekee sen tyylikkäästi.

Mazda CX-60:n muotoilussa on lähdetty ”vähemmän on enemmän” -filosofialla liikkeelle, ja selkeillä pinnoilla onkin onnistuttu luomaan luonnossa melkoisen vaikuttava kokonaisuus. Auton keulailme on uhmakas, etenkin kookkaan etumaskin vuoksi.

Upouusi Mazda CX-60 on kookas auto. Se on myös monella tapaa yllättävä uutuus, joka vie hiroshimalaista merkkiä uuteen aikakauteen. Kyseessä on nimittäin merkin ihka ensimmäinen lataushybridi Euroopan markkinoilla.

Pistokehybridissä ei ole mitään erikoista, mutta Mazdan viivyttelyssä ja tarttumisessa isompiin malleihin on. Koeajon CX-60 on niistä ensimmäinen, reilun vuoden kuluttua tuleva tätäkin kookkaampi plugari, CX-80, on toinen. Se tulee saataville myös seitsemänpaikkaisena.

Mazda ei aiemmin ole ollut kovinkaan merkittävä tekijä suurten autojen valmistajana Euroopassa. Sen oman näkemyksen mukaan CX-60:n kilpailijoita ovat esimerkiksi Audin, BMW:n tai Mercedes-Benzin vastineet. Premiumiin tai sen tuntumaan siirtyminen on siis CX-60:n tavoite. Sitä voi pitää yllätyksenä.

Muotoilussaan Mazda noudattelee edelleen tuttua Kodo-filosofiaansa, ja CX-60:ssa matkustamo on siirretty korostetun taakse, jolloin keulan pituus erottuu. Akseliväli on pitkä ja korissa on takaylitystä etuvetoisia runsaammin. Yllätys on sekin, että että CX-60:n perusrakenne on takavetoinen. Tämä ratkaisu soveltuu etenkin premium-autoihin – eli oikeilla jäljillä ollaan.

Siirtyminen sisälle ei petä asetettuja odotuksia, sillä sisätilojen materiaalit ovat aidosti laadukkaita: puuta, nahkaa ja kromia. Yllätysten sarja jatkuu, sillä kojelaudalla istuu vain maltillisen kokoinen näyttö, jota ohjataan keskikonsolin käyttöpyörällä, ei siis itse näyttöä hipelöimällä.

Ohjaamonäkymä kertoo nopeasti, että nyt halutaan ottaa laatuloikka premiumiin. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että CarPlayn käytön yhteydessä keskinäyttö muuttuu kosketusnäytöksi.

Mazdalla onkin ymmärretty pari seikkaa erinomaisen hyvin. Ensimmäinen niistä on se, että ylisuuri kosketusnäyttö ei ole minkäänlainen edellytys kognitiivisen ergonomian kannalta toimivalle ohjaamolle. Toinen hyvä ratkaisu on tärkeimpien ohjaamotoimintojen, esimerkiksi ilmastointisäätöjen, jättäminen perinteisten ja helppokäyttöisten painikkeiden avulla hallittaviksi.

Mielenkiintoinen uutuus on kuljettajan tunnistusjärjestelmä. Siinä ajaja syöttää ensin pituutensa auton tietojärjestelmään, minkä jälkeen auto säätää automaattisesti kameran avulla kuljettajan silmiä seuraten istuimen, ohjauspyörän, tuulilasin heijastusnäytön ja peilit kohdilleen. Järjestelmä toimii erinomaisesti, aina kuljettajan vaihtuessa. Hienoa, Mazda!

Kojelaudassa ei ole käytetty halvanoloista, kopisevaa kovamuovia, ja ohjaamon kokonaisilmettä pehmentää osaltaan myös kojelaudan vaalea kangasverhoilu.

Takavetopainotteisessa CX-60:ssa on neljä ajotilaa: normal-, sport-, EV- ja maastoajo. Perusajaminen on vaivatonta ja hiljaista, ja ajo-ominaisuudet kunnossa. Kuljettajalle välittyy etupyöriltä hyvä kuva auton kulkusuunnasta, vaikka pienissä nopeuksissa ohjauksen palautus onkin hieman hidas. Pitkillä suorilla CX-60 kulkee miellyttävän vakaasti ja hallittavuus on helppoa.

Digimittaristo on 12,3-tuumainen. Erilaisia varoitusvaloja ja kuvakkeita on todella paljon, mutta perusnäkymä on helppolukuinen.

Kiihtyvyys on tämän kokoluokan autolle rivakkaa, ja vääntöä riittää myös kohtuuvaativiin vetotöihin. Silti kulutus pysyy kohtuullisena, koeajojaksolla keskikulutus jäi kuuden litran tuntumaan. Alemmaksi pääsee helposti, jos lataa autoansa ahkerammin ja ajaa enemmän nurkka-ajoa taajamissa.

Keskikonsoli on korkea. Keskinäyttöä ohjaava käyttöpyörä on mukavasti oikean käden ulottuvilla säilytyslokeron edessä.

Pistokehybrideille tärkeää normitettua sähköajoa CX-60 tarjoaa WLTP-standardin mukaan 63 kilometriä. Koeajoyksilössä näistä toteutui kylmässä kelissä noin kaksi kolmasosaa, eli sähköllä päästiin täyden akun energialla noin 40 kilometriä. Se on vain kohtalainen suoritus.

Takana on tilaa melko hyvin, jos etuistuin ei ole aivan taaimmassa asennossaan.

Tien päällä CX-60 on ajotuntumaltaan vakaa, mutta jousitus on säädetty pintakovaksi. Tasaisilla pinnoilla mennään nätisti, mutta kuopissa ja töyssyissä jousitus välittää tien pinnan epätasaisuudet sisätiloihin. Mukautuvia iskunvaimentimia CX-60:ssa ei ole eikä tule.

Viimeiseksi yllätykseksi CX-60:een on kehitetty uusi kahdeksanvaihteinen automaatti, jossa ei ole momentinmuunninta. Tämä oppiva vaihteisto toimiikin useimmiten neutraalin huomaamatta, mutta aina silloin tällöin vaihteisto töksäyttää menoa hieman kulmikkaasti – ei kuitenkaan häiritsevän usein.

Mazda CX-60:ssa on pitkä akseliväli ja korissa takaylitystä etuvetoisia runsaammin. Vakiona tulee 7,2 kW:n kaksivaihelaturi, jolla akun lataus täyteen sujuu nopeimmillaan hieman reilussa kahdessa tunnissa.

Japanilaiset ovat mielenkiintoinen kansa: asenteeltaan nöyrä mutta samalla osaava, teknisesti innovatiivinen mutta myös ihmisläheinen. Samat määreet pätevät lopulta hyvin Mazda CX-60:een.

Se ei sitten olekaan enää mikään yllätys.

Tavaratilan perusasennon kaikkiaan 570 litrasta 93 on välipohjan alla.

