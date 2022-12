Äärimmäiseen ylinopeuteen syyllistyvä kuljettaja voi menettää ajoneuvonsa takavarikkoon ja sitä kautta huutokauppaan, Itävallan hallitus ilmoitti maanantaina.

Tämä ei ole kilparata, kyltti muistuttaa Itavallan Grazissa. Kuva on vuodelta 1979, mutta ajonopeudet on entistä kuumempi puheenaihe Itävallassa.

Konservatiivien ja vihreiden hallituskoalitio ilmoitti suunnittelemansa lainsäädäntömuutoksen tavoitteena tiukentaa Itävallan liikennesääntöjä ja saada ne enemmän yhteismitallisiksi naapurimaiden Saksan ja Sveitsin sääntöjen kanssa.

Itävallan viranomaiset sanovat yrittävänsä saada laittomat katukilpailut ja muut äärinopeudet hallintaan. Vaikka useimmat kuljettajat eivät ole koskaan edes kuulleet moisista, ne aiheuttavat kuolemantapauksia, joissa joskus viattomat sivulliset kärsivät.

– Nopeuksilla, joista täällä puhumme, kukaan ei hallitse täysin ajoneuvoaan. Autosta tulee hallitsematon ase ja vaara täysin viattomille ihmisille, vihreiden liikenneministeri Leonore Gewessler sanoi tiedotustilaisuudessa, jossa hahmoteltiin suunnitelmaa.

Jokainen, joka kiinnijäädessään on ajanut nopeudella 60 km/h yli nopeusrajoituksen kaupungeissa, joissa nopeusrajoitus on yleensä enintään 50 km/h, tai on ylittänyt 70 km/h nopeudella muualla rajoituksen 130 km/h, menettää autonsa takavarikkoon enintään kahdeksi viikoksi, hallituksen suunnitelmassa määritellään.

Gewessler sanoi, että jos rikkomukset ovat toistuvia tai jos ajaa ensi kerran kiinnijäädessään yli 80 km/h yli rajan kaupungissa tai yli 90 km/h muualla, heidän autonsa takavarikoidaan lopullisesti ja yleensä sen jälkeen huutokaupataan.

Uusin suunnitelma täydentää viime vuonna käyttöön otettuja toimenpiteitä, joilla pidennettiin kuljettajien ajokortin hyllytysaikaa ylinopeuden ja törkeän ylinopeuden vuoksi.