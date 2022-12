IS ajoi 15 asteen pakkasessa sähkö­autolla 267 kilo­metrin yöllisen mökki­matkan – näin kävi ja tämän verran se maksoi

Matkaan lähdettiin omakotitalon sähköistetystä autokatoksesta, ajoakku täynnä. Näin sujui ajo talvipakkasessa Hyundai Kona Electric 64 -sähköautolla.

Ilta-Sanomat julkaisee vuodenvaihteessa uusintana 12 viime kuukauden aikana eniten luettuja auto- ja liikenneartikkeleita. Tämä pakkasajosta kertonut juttu julkaistiin alun perin 7.12.2021.

Tuoreimman mallivuoden Hyundai Kona Electric kaartaa pois pihasta, jääkylmästä autokatoksesta.

Ajoakku on täynnä, kännykkä-äpillä kytkettyä esilämmitystä takana reilu vartti – ja edessä melko tarkalleen kolmen tunnin yöllinen reissu mökille. Aurinko on laskenut jo tuntikausia sitten.

Aiomme kokeilla, miten täyssähköautolla onnistuu noin 270 kilometrin mittainen talvinen maantiematka.

Perillä odottaa paitsi sähköistetty kesämökki, myös mökin autopaikalta löytyvä 1x16 ampeerin suko-kotitalouspistorasia, jonka turvin on tarkoitus päästä myös takaisin.

Pakkasta on lähtiessä 14 astetta ja maa lumessa. Auto on silti lähtiessä sisältä mukavan lämmin.

Lämpötilalukema kiristyy jo kehätiellä lukemaan -15 ja pysyy siinä koko matkan. Alla pyörivät Nokian tuliterät kitkarenkaat.

Hyundain automatiikan annetaan pitää lämmöt korostetun mukavalla +22 asteen tasolla, eikä matkavauhdissa säästellä.

Ohjauspyörän lämmitys on päällä, penkinlämmitys on päällä. Nyt ei ajeta pomppaturkissa, vaan mukavasti kevyt talvitakki auki.

Alamme kuunnella auton musiikkilaitteiden kautta myös kiintoisaa podcastia, joka sekin kuluttaa ajoakusta pienen määrän energiaa.

Ajamme koko ajan niin sanotusti lähellä sakkorajaa, voimassa olevia talvinopeuksia noudattaen.

Matkasta mitättömän pieni osa on 60 km/h taajamatietä, melkein kaikki satasta ja ehkä kymmenisen prosenttia kahdeksaakymppiä.

” Ero kesään on todella suuri.

Hyundain ajoakku on nettokapasiteetiltaan 64-kilowattinen, ja auto näyttää kuluttavan nyt selvästi yli parikymmentä kilowattituntia satasella.

Tiukille menee, ainakin äkkiseltään laskien.

Ero kesään on todella suuri, sillä äärimmillään samalla autolla pääsi tuolloin pelkässä taajama-ajossa yli 500 kilometriä per akullinen. Auton virallinen WLTP-toimintamatka on puolestaan 420 kilometriä.

Matka sujuu mukavasti. Prosentit akussa laskevat auton näytön perusteella hitaasti, mutta varmasti. Podcast-tarina etenee.

On säkkipimeää, eivätkä auton automaattiset kaukovalot alituiseen räpsähtele pois päältä. Vastaantulijoita on vain vähän.

Kun akkua on jäljellä parikymmentä prosenttia, kanssamatkustajaa alkaa ahdistaa. Riittäkö lukema perille?

Auton tehdasnavigaattorin mukaan kyllä, joten tällä riskillä mennään.

” Riittäkö lukema perille?

Jäljellä on satakunta kilometriä ja toimintamatkaa näytön mukaan 120 kilometrin edestä.

Mielessä käy, että nyt jos kytkisi perään peräkärryn (kyllä, autossa on koukku), perille ei lataamatta välttämättä pääsisi.

Jakso podcastissa vaihtuu, ja toimintamatkamittari näyttää nyt 72:ta kilometriä.

Matkaa mökille on onneksi enää vain viidenkymmenen kilometrin verran.

Ahdistus akun riittävyydestä alkaa selvästi helpottaa. Parinkymmenen kilometrin reserviluku ei tasaisessa vauhdissa juuri muutu.

Kurvaamme lopulta mökkipihaan. Toimintamatkaa on tässä vaiheessa jäljellä 17 kilometriä. Nyt ei voisi todellakaan tehdä enää u-käännöstä ja ajella tuosta vain takaisin.

Auto omalle parkkipaikalleen ja johtoa kiinni. Talvitaivas on pimeä ja tähdetön.

Konan keulassa sijaitsevaa latausluukkua pitää avittaa auki puutikun pätkällä, sillä jää kahnaa mekanismissa.

Onneksi luukku avautuu ja pihasähköt mökillä toimivat. Laturi alkaa vilkuttaa heti vihreää.

Tarkistan auton ajotietokoneesta matkan keskinopeuden. Se on ollut mukavat lähes 90 km/h, eli mistään hissuttelusta ei voi tällä matkalla puhua. Mukanahan oli myös 60 km/h ja 80 km/h alueita.

Aikaa operaatioon kului suunnilleen arvioidusti, eli kolme tuntia ja yhdeksän minuuttia.

Sänkyyn kömpiessä mietimme, että matka sujui tällä kertaa todella hyvin ja todellakin mukavuudesta tinkimättä.

Jos välilatausta olisi kuitenkin tarvittu, niin toimenpide olisi pitänyt ennakoida hyvissä ajoin, sillä julkinen laturiverkosto mökkipaikkakunnalla ja siitä aika isollakin säteellä on yhä lähes olematon.

Välilataus yömyöhällä jossain parkkipaikan kulmalla olisi ollut tässä kohtaa myös merkittävä matkamukavuutta alentava tekijä, kun kahville tai muulle ajanvietolle ei olisi todellakaan ollut sen enempää halua kuin tarvettakaan.

Sähköä reissulla kului autokatoksen kiinteistöllä voimassa olevan sähkösopimuksen puitteissa vajaan kymmenen euron edestä.

Hinnassa ovat energian ohella mukana myös siirto- sun muut sivukulut

Silmiä sulkiessani tarkistan vielä puhelimesta, kuinka kauan auton pitää mökkitolpassa seistä, että akku on taas täynnä.

Luku on tyrmäävä, sillä auton omalla 12 ampeeriin rajoitetulla matkalaturilla isoakkuisen Hyundai Konan ajoparistojen täyttyminen kestää kännykkä-äpin mukaan suunnilleen vuorokauden!

Tällä kertaa mokomasta ei ole haittaa, sillä mökillä aiotaan viettää aikaa kaksi yötä, keskiviikkoiltapäivään asti.

Hiukan nopeammalla käynnillä mökkimatkalla oltaisiin kuitenkin takaisintulon osalta jo tukevasti julkisten latauslaitteiden varassa.

Tai ei oltaisi, jos lähtöpisteen autokatoksesta olisi irrottanut mukaansa Hyundain omaa huomattavasti tehokkaamman CTEK Njord Go -matkalaturin, joka haukkaa sähkökaapin punaisesta voimavirtarasiasta (3x16A) enimmillään jopa 11 kilowattia.

Tällä kyseisellä, noin 800 euron hintaisella matkalaturilla Hyundain ajoakku olisi mökin muun sähkönkäytön salliessa täynnä jo reilussa viidessä tunnissa eli kevyesti yhdessä yössä.

Nyt punapäinen tehomatkalaturi jätettiin kuitenkin munalukolla kiinnitettynä lähtöpaikan omakotitalon katoksen seinään, ikiomaan telineeseensä.

Siellä se oletettavasti odottaa ja pääsee taas töihin, kunhan mökiltä aikanaan palataan.