Rakenteilla oleva BMW iX5 Hydrogen on varustettu 374 hevoisvoiman (275 kW) sähkömoottorilla, joka on yhdistetty 125 kW:n polttokennoon. BMW arvioi, että auton toimintasäde on noin 600 kilometriä. Käytännön testiajot alkavat 2023.