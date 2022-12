Formula E:ssä ei riitä, että kuljettaja on nopea. Hänellä pitää olla myös melkoiset insinöörin taidot, sillä energiaa on käytettävä tehokkaasti.

Berliini

Formula E on suomalaisille aika tuntematon laji. Osin marginaaliin jäänyttä kilpasarjaa selittää se, ettei mukana ole yhtään suomalaiskuljettajaa. Silti maailmalla se on FIA:n mukaan toiseksi katsotuin autourheilulaji, kaksipyöräiset mukaan lukien. Ainutlaatuista sarjassa on se, että kaikkien 11 tiimin taustalta löytyy merkittävä autonvalmistaja.

Autot eivät tässä sarjassa näytä lainkaan niin näyttäviltä kuin Formula 1:t. Korista puuttuvat hurjat downforcea lisäävät eli autoa tiehen painavat spoilerit ja muut käikäleet.

Jokaisen auton kori on sama, materiaalit luonnon huomioon ottavia. Vain väritys vaihtelee tiimien kesken. Renkaat ovat aina samat kaikkiin keleihin sopivat kuvioidut kumit, joten rengasruletti ja sillä leikittely puuttuu kokonaan. Autot ovat siis monelta osin yllättävän lähellä vakioautoa.

Tekniikkapuolella myös runko ja ajoakku ovat kaikilla samat. Siitä eteenpäin alkaa tallien tai autonvalmistajien kilpailu. Jousituksessa melkein kaikki eli jouset, iskunvaimentimet ja kallistuksenvaimentimet ovat vapaita. Tärkeintä on kuitenkin, että jokainen saa tehdä autoon oman moottorinsa, vaihteistonsa ja invertterinsä. Myös jarrutusenergian kerääminen ja sen elektroniikka ovat kunkin tallin omaa käsialaa.

Merkittävä ero formula 1:een on katetut pyörät.

Nissan Motorsportin johtaja Tommaso Volpe perustelee valmistajan osallistumista Formula E -sarjaan yhdellä sanalla: tuotekehitys.

– Vaikka autot ovat yksipaikkaisia kilpa-autoja, niiden voimalinja on pääosiltaan hyvin lähellä sarjatuotannossa olevissa autoissa käytettävää. Kaikki oppi minkä saamme kauden aikana voidaan siirtää Nissanin kehitysosastolle tulevaisuuden sähköautoissa hyödynnettäväksi.

Volpe painottaa, että Nissanin osallistuminen Formula E -sarjaan on hyvin luontevaa. Ensimmäisiä Nissan Leafin prototyyppejä alettiin testata 17 vuotta sitten, ja sarjatuotannon alkamisestakin on kulunut jo 12 vuotta. Tänä päivänä tehdään esityötä parin kolmen vuoden päästä esiteltävien seuraavan sukupolven sähköautojen eteen.

Kuva ei kerro totuutta Berliinin-kisan eikä myöskään koko kauden tilanteesta, sillä Nissanin ajajat eivät suinkaan olleet kisan tuossa vaiheessa kärjessä.

Se, että autoissa on sama McLaren Applied Technologiesin kehittämä energiasisällöltään 52 kilowattitunnin litiumioniakku, on Volpen mielestä kaksijakoinen asia.

– Tietenkin se pienentää tiimin budjettia, kun ei tarvitse kehittää ajoakkua, mikä on kallista työtä. Toisaalta omasta akusta saisimme paljon oppia tuotantoautoihimme. Voisimme rohkeasti kokeilla ajoakuissa erilaisia kemioita, sellaisiakin jotka olisivat mahdollisesti liian kaukana realismista.

Formula E -sarjan kuljettajanvaihtomarkkinoilla sekä Nissanin Sébastien Buemi (oikealla) että Maximillian Günther vaihtoivat tiimiä.

Päättyneellä kaudella Nissanin Formula E -autoja ajoivat F1-sarjassakin kolme kautta kilpaillut sveitsiläinen Sébastien Buemi ja saksalais-itävaltalainen Maximillian Günther. Molemmat kuvailevat Formula E:llä ajamista hankalammaksi kuin millään muulla kilpa-autolla.

Buemi korostaa, että siinä missä formula 1:ssä tietoa siirretään koko ajan varikolle ja kilpailuinsinööri antaa ohjeita, Formula E:ssä ajaja on täysin omillaan. Hän naurahtaakin, että ajajan on oltava itse puoliksi insinööri. Pelkkä nopeus ei riitä, vaan koko ajan on mietittävä energian ja renkaiden säästämistä.

– Jos ajaa vain täysillä, ei ajoakun energia riitä maaliin saakka. Jos taas säästää liikaa, akku kuumenee ja tulee ongelmia, ja tietenkin muut menevät ohi.

Günther tuli mukaan Formula E:hen kaudella 2021, joten hänellä on aika tuore kokemus eroista muihin ratalajeihin.

– Ensimmäinen ajatus oli moottorin äänen lähes täydellinen puuttuminen. Sen sijaan kuulee renkaat ja jousituksen. Lisäksi autot ovat aika vankkoja, joten pienet osumiset eivät heti johda keskeyttämiseen. Mielenkiintoista on myös se, että auton paino ei vähene kilpailun aikana, kun tankki ei tyhjene. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö olosuhteet muutu, sillä renkaat kuluvat ja toisaalta rataan tulee lisää pitoa antavaa kumia.

Vuonna 2023 Formula E:ssä on edessä yhdeksäs kausi, jolla käytettäviä kolmannen sukupolven autoja testataan ensimmäisen kerran Valenciassa joulukuun 14. ja 15. päivänä. Uudet autot ovat pienempiä ja tehokkaampia kuin nykyiset. Kysymykseen ohitusten lisääntymisestä ja kilpailun tiivistymisestä Buemi ja Günther vastaavat varovaisesti.

Nissanin Formula E -autoa ohjataa 1,3 kiloa painavalla, 8 000 euron hintasella ”ohjauspyörällä”.

– Totta kai on hienoa, että tehoa on lisää. Kilpa-ajaja haluaa aina enemmän voimaa. Myös auton koon pieneneminen on periaatteessa hyvä asia. Mutta uudet kevyemmät autot ovat myös herkempiä rikkoutumaan, minkä takia niillä on oltava varovaisempi kuin tällä kaudella käytetyillä.

Volpe odottaa innolla alkavaa kautta, sillä Formula E:n kolmannen sukupolven autot ovat vielä lähempänä tuotantoautoja kuin taakse jätettävä toinen sukupolvi. Autoihin tulee eteen toinen sähkömoottori, jotta jarrutusenergia saataisiin paljon nykyistä tehokkaammin käyttöön.

Toisaalta Volpe myöntää, ettei kausi 2022 mennyt Nissanilta toivotulla tavalla, sillä tiimi oli yhdeksäs yhdestätoista, mikä sekin on syy kääntää katse tulevaisuuteen.

