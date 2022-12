Volvo yllätti: etuvetoiset sähköautot muuttuvat takavetoisiksi

Vuoden päästä tuotantoon tulevat Volvon yksimoottoriset C40- ja XC40-sähköautot eroavat tekniikaltaan merkittävästi tähän saakka myynnissä olleista Single-malleista, sillä ne ovat takavetoisia.

Volvo julkisti joulukuun alussa C40- XC40-sähköautojensa mallivuoden 2024 hinnastot, ja kun auton nyt tilaa netin konfiguraattorin avulla, myynti kohdistuu näihin autoihin.

Ilta-Sanomat uutisoi jo aiemmin, että Volvo on keskeyttänyt C40- ja XC40-sähköautojensa myynnin, koska käsillä olevan mallivuoden tuotantokapasiteetti on myyty loppuun.

Lue lisää: Volvo keskeytti kahden sähkömallinsa tilaukset

Sen, että konfiguraattori tarjoaa mallivuoden 2024 autoja, voi päätellä vain siitä, että yksimoottorisen Single-mallin vetotavaksi kerrotaan takaveto. Tämä päätelmä edellyttää siis tietoa, että auton on tähän saakka saanut etu- tai nelivetoisena. Vaikka Volvo on jättänyt vetotavasta uutisoimisen varsin olemattomaksi, kyseessä on melkoinen muutos.

Ennen vanhaan tällainen vetotavan muutos ei onnistunut ilman auton rakenteiden perusteellista muuttamista, mutta sähköautoissa kaikki on mahdollista. C40:n ja sähköisen XC40:n kohdalla nelivedosta tehtiin etuveto jättämällä takamoottori pois. Nyt muutos tehdään samalla tavalla, mutta pois jää etumoottori.

Samassa yhteydessä uusitaan myös ajoakku ja sähkömoottorit sekä esitellään uusi Single Extended Range -malli. Singlessä ajoakun nettokapasiteetti on 69 kilowattituntia, kun se on nykyisin 67 kWh. Single Extended Rangessa ja nelivetoisessa Twin mallissa se on 78 kWh (nyt 75 kWh). Isomman ajoakun kohdalla DC-pikalatausteho kasvaa 150:stä 200 kilowattiin.

Nykyisessä C40 Singlessä on isompi tavaratila kuin kaksimoottorisessa C40 Twin -mallissa. Kun Singlestä tulee takavetoinen ja takamoottorinen, sen kontista häviää pohjalevyn alapuolinen tila ja tilanjakajaksi muuntuva pohjalevy.

Etuvedosta takavetoiseksi muuttuvan yksimoottorisen XC40 Singlen ja C40 Singlen sähkömoottorin teho kasvaa 231:stä 238 hevosvoimaan (170 kW vs. 175 kW). Uudessa Single Extended Range -mallissa on 252 hevosvoiman (185 kW) sähkömoottori.

Nelivetoisen Twin-version sähkömoottorien kokonaistehoa on entinen 300 kW (408 hv), mutta takana olevan kestomagneettimoottorin parina toimiva etumoottori muuttuu induktiomoottoriksi. Uusi induktiomoottori mahdollistaa virran säästämisen sallimalla vapaan rullauksen silloin, kun moottoria ei tarvita.

Lue lisää: Mersu myytiin takavetoisena, mutta kuukausien jälkeen selvisi totuus – myyjä keksi erikoisen perustelun

Volvon mukaan uudet ajoakustot pidentävät täyssähköisten XC40- ja C40-mallien WLTP-toimintamatkoja jopa 20 prosenttia. Esimerkiksi C40-mallin uudet arvioidut toimintamatkat ovat 471–532 km nykyisten 415–451 kilometrin sijaan.