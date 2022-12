Ensirekisteröinnit: Lähes joka toinen uusi auto on ladattava

Yhä useampi Suomessa rekisteröitävä uusi auto on ladattava tai täyssähköauto, Autoalan tiedotuskeskus kertoi torstaina.

Volkswagen on Suomen rekisteröidyin täyssähköautomerkki tammi-marraskuussa 13,1 prosentin markkinaosuudellaan.

Marraskuun aikana ensirekisteröidyistä autoista yhteensä 46 prosenttia oli ladattavia. Täyssähköautoja oli liki 25 prosenttia ja ladattavia hybridejä reilut 21 prosenttia kaikista.

Tämän vuoden alusta laskien ladattavien autojen osuus on noin 37 prosenttia. Työsuhdeautoissa kehitys sähköiseen suuntaan on ollut samalla jaksolla vielä nopeampaa. Niistä ladattavien osuus on tänä vuonna jo noin puolet.

Kaikkiaan autokauppa on kuitenkin tänä vuonna jäämässä aneemiseksi, koska komponenttipula ja tuotannon pullonkaulat pidentävät toimitusaikoja edelleen.

Tänä vuonna uusia henkilöautoja on marraskuun loppuun mennessä ensirekisteröity yhteensä 75 510. Viime vuoden luvuista jäädään miltei 18 prosenttia.

Lue lisää: Autolehden jättiselvitys – tässä ovat luotettavimmat sähköautot

Volkswagen on ottanut sähköautojen kärkipaikan Su,omessa. Tammi-marraskuussa 2022 Volkswagenin täyssähköautoja rekisteröitiin yhteensä 1 661 kappaletta, joka vastaa 13,1 prosentin markkinaosuutta. Malliston suosituin täyssähköautomalli on Volkswagen ID.4, merkin maahantuoja kertoi torstaina.