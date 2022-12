Brittiläinen What Car? -lehti julkaisi listan tämän hetken parhaista sähköautoista.

Sähköautot alkavat olla valtavirtaa myös Britanniassa. Niiden osuus uusien autojen rekisteröinneistä viime kuussa oli noin 15 prosenttia, What Car? kirjoittaa. Tässä on lehden mielestä kymmenen kärjessä -lista:

1) Tesla Model 3

”Harvat autot puhuttavat yhtä paljon ennen julkaisuaan kuin Model 3 ja vielä harvemmat pystyvät vastaamaan odotuksiin. Teslan edullisin auto on loistava ajettava, täynnä tekniikkaa, nopea ja yllättävän käytännöllinen,” What Car? arvioi.

2) Genesis GV60

Brittilehti muistuttaa, että ”ei kannata sen tosiasian hämätä, että et ehkä ole edes kuullut Genesis-brändistä. Se kuuluu samaan konserniin kuin Hyundai ja Kia, ja GV60 on sisarmalli EV6:lle ja Ioniq 5:lle. Hämmästyttävää kyllä, se onnistuu kuitenkin olemaan tasokkaampi kuin sisarmallinsa. Siinä on intuitiivisempi infotainment-järjestelmä, ja se on itse asiassa verrokkejaan edullisempi.”

3) Kia EV6

What Car? -lehden mukaan ”Kia EV6 on jopa parempi sähköauto kuin läheisesti sukua oleva Hyundai Ioniq 5, koska se on ajettavuudeltaan parempi ja sisältä hieman tyylikkäämpi. Se tarjoaa pitkän kantaman ja nopean latauksen. Halvempi takavetoinen EV6 on taloudellisesti järkevämpi ostos kuin nopeampi nelivetomalli.”.

4) Porsche Taycan Cross Turismo

5) Škoda Enyaq iV

6) BMW iX3

7) BMW i4

8) Cupra Born

9) MG4 EV

