Kuka aiheutti lommot vuokra-auton kylkeen? Missä on kuitti korjauskuluista?

Nainen vuokrasi pakettiauton tamperelaisesta vuokraamosta kesäkuiseksi iltapäiväksi. Auton vuokra oli kohtuullinen 158 euroa. Auto palautettiin sovittuun paikkaan määräaikaan mennessä. Muuttoreissu oli sujunut ongelmitta ja autokin säilyi naisen mielestä ehjänä.

Kymmenkunta päivää ehti kulua, kun nainen sai vuokraamosta postia: auton kyljessä oli lommoja.

Nainen oli lähettänyt kuvia vuokrafirmaan autosta palautuksen hetkellä. Kuvia ei löytynyt firman postista. Nainen joutui lähettämään kuvat uudelleen, kun firma pyysi niitä kaksi viikko auton palautuksen jälkeen.

Myös autofirma oli ottanut kuvia, ja kuluttajakin sai ne katsottavakseen. Kuvista ei selvinnyt kuvausaikaa. Naisen näkemyksen mukaan kuvissa oli paljon heijastuksia, eikä auton kuntoa voinut niistä päätellä.

Vuokraamo vaati naiselta 2 044 euron korvauksia kyljen rutuista. Korjauksesta yritys ei esittänyt minkäänlaisia maksukuitteja.

Nainen kiisti vaatimuksen ja vei asiansa kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn.

Vuokraamo antoi lautakunnalle laskukiistasta selvityksen. Se myönsi heti, että naisen toimittamia valokuvia ei ensimmäisen lähetyksen jälkeen ollut löydetty.

Lautakunta pääsi tutkimaan kummankin osapuolen valokuvat.

Suurin osa asiakkaista lähettää vuokraamon järjestelmään valokuvat auton noutamisesta ja sen palautuksesta.

Vuokraamon edustaja ei ole auton noudon ja palautuksen yhteydessä tarkistamassa auton kuntoa, minkä vuoksi kuvilla on merkitystä dokumenttina kunnosta.

Pieniä kolhuja kuvista ei välttämättä näe, mutta suuret vauriot paljastuvat. Vuokraamon tulkinta kuvista oli, että niin yrityksen kuin kuluttajankin lähettämistä kuvista kyljen vauriot näkyivät.

Vuokraamon mukaan kaikille osapuolille on säästöä, jos lommot korjataan vasta ennen leasingkauden päättymistä eikä joka kerta erikseen.

Korjausvaatimustaan vuokraamo perusteli käyttämällään korjauskustannuslaskelmalla, josta on kymmenen 10 vuoden kokemus.

Vuokrausehtojen mukaan kuluttaja on korvausvelvollinen vaurioista, yrittäjä muistutti. Heijastumista huolimatta vauriot näkyvät hyvin, vuokraamo totesi. Yrittäjä muistutti, että asiakkaan osalta on kohtuullista, että vauriot laskutetaan heti eikä vasta kahden vuoden kuluttua leasingkauden päätyttyä.

Kuluttajariitalautakunta ratkaisi kiistan elokuussa. Se muistutti, että näyttötaakka vaurioista vuokrauksen aikana on yrityksellä.

Kuluttaja vastaa vuokra-aikana vain sellaisista vahingoista, jotka hän on aiheuttanut huolimattomuudestaan. Jos asialla ovat olleet esimerkiksi ilkivallantekijät, ei vastuu ole enää kuluttajalla.

Autovuokraamon ottamat kuvat vuokrauksen päätyttyä auton kyljestä.

Lautakunta muistuttaa, että yrittäjän asiana on järjestää palautustarkastus vuokrauksen päätyttyä. Kuluttajan kannalta on kohtuutonta, että hän vastaisi vahingoista sen jälkeen, kun auto on palautettu.

Lue lisää: Autonvuokraus päättyi 2 000 euron naarmu­riitaan – tästä syystä toinen osapuoli hävisi

Lautakunta tutki valokuvia. Se totesi auton kyljen vaurioituneen. Kuvista ei voinut kuitenkaan todeta milloin ne oli otettu, eikä kaikista voinut päätellä, mihin autoon ne liittyivät.

Kuvista ei voinut lautakunnan mielestä päätellä, että vauriot olivat syntyneet vuokra-aikana, eikä vuokraamolla ollut perustetta laskuttaa kuluttajalta vakuutuksen omavastuuosuutta.

Lautakunta suositti, että vuokraamo luopuu perimästä 2 044 euron vahingonkorvausta.

Lue lisää: Kuka kolhi vuokraamon pakettiautoa? Ruttaajaksi todistettu voitti lopulta oikeudessa

Lue lisää: Vuokrafirma vaati viisinkertaista hintaa puskuriin syntyneestä painaumasta – kuluttaja epäili maksavansa myös muiden kolhuista

Lue lisää: Asiakas sanoo tilanneensa harjattoman pesun, mutta saikin harjallisen: kyljissä naarmuja, pohjamaalikin paistoi – katso kuvat