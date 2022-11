Volvo keskeytti kahden sähkömallinsa tilaukset

Volvo on keskeyttänyt sähkömalliensa C40 Recarge ja XC40 Recarge tilausten vastaanoton.

Ruotsalainen Vi Bilägare -lehti kertoo, että kaikki Volvon digitaalisessa konfiguraattorissa vierailevat kuluttajat näkevät tällä hetkellä viestin, jonka mukaan kyseiset autot eivät ole tilattavissa.

– Yksinkertainen vastaus on, että olemme myyneet loppuun kaiken, mitä meillä on tarjolla, Volvo Carsin viestintäpäällikkö Magnus Holst sanoi lehdelle.

Holstin mukaan yhtiön tuotantoon vaikuttavat edelleen tietyt alihankkijoiden toimitushäiriöt, jotka vaikuttavat siten myös Volvo Carsin omaan toimitusnopeuteen.

– Ei ole mikään salaisuus, että meillä on tavallista pidemmät toimitusajat. Mutta täyssähköautojemme, kuten C40 Recharge ja XC40 Recharge, osalta syynä on se, että sekä me että asiakkaamme yllättyivät, kun hallitus ilmoitti ympäristöbonuksen äkillisestä lopettamisesta. Myimme paljon sähköautoja yhdessä päivässä, ja siksi olemme nyt joutuneet väliaikaisesti lopettamaan näiden autojen tilaukset.

Holstin mukaan tilausmahdollisuus avautuu uudelleen tällä viikolla.