Teltta auton katolle ja maastoretkelle? Tällainen on Fordin uusi, maltaita maksava versio

Ford uskoo uuden Ranger Raptor -asiakkaiden olevan maastohenkisiä.

Manresa, Espanja

Ilta-Sanomat tutustui uuden, toisen sukupolven Ford Ranger Raptorin ominaisuuksiin Espanjassa järjestetyssä koeajotilaisuudessa, jossa auto pantiin maastossa todella pahoihin paikkoihin.

Ulospäin varsin ronskin oloisen viisipaikkaisen lava-auton suorituskykyiset maastoajo-ominaisuudet ja luonne korostuvat myös sisätiloissa. Ohjaamossa on edessä ja takana täysin uudet urheiluistuimet, jotka lisäävät mukavuutta ja tarjoavat enemmän tukea.

Lue lisää: IS:n testissä Fordin todellinen maastopeto – nyt mennään eikä meinata!

Sisätilojen laatuvaikutelma ei ole ylellinen, mutta kojetaulun, verhoilun ja istuinten Code Orange -väriset yksityiskohdat ja tunnelmavalaistus puhaltavat lisää henkeä muutoin arkiseen ilmeeseen. Ohjaamossa on 12,4 tuuman digitaalimittaristo ja keskelle sijoitettu 12 tuuman kosketusnäyttö, jossa on Fordin uuden sukupolven tietoviihdejärjestelmä.

Ranger Raptorin juttu on muutenkin varustelu, sillä autoon on saatavana pitkälle toista sataa erilaista lisävarustetta maan ja taivaan väliltä. Yksi niistä on Raptorin katolle saatava kaksipaikkainen retkiteltta. Siellä missä autolla saa maastoon mennä, voi kattoteltta olla varteenotettava ratkaisu.

Raptorilla pääsee hyvin vaikeaankin maastoon, joten telttailu luonnon helmassa onnistuu tarvittaessa.

Ford arvioi, Raptor-asiakkaat käyttävät autoaan aktiivisesti luonnossa liikkumiseen ja retkeilyyn. Niinpä tarjolla on kattava valikoima Fordin hyväksymiä lisävarusteita urheiluun ja retkeilyyn, mukaan lukien uusi ARB:n valmistama kahden hengen kattoteltta.

Teltan sisäänrakennettu patja, viisi ikkunaa ja vetoketjulliset hyönteisverkot tuovat lisää twistiä retkeilyyn. Alumiinirakenne ja vedenpitävä kangas helpottavat teltan pystyttämistä ja kasaamista. Kattokiinnityksen ansiosta koko lava jää vapaaksi matkatavaroille.

Lue lisää: IS kokeili retkeilyautojen uusinta erikoisherkkua – tällainen se on

Edulliseksi Raptorin kanssa telttailu ei kuitenkaan tule, sillä teltan alle sijoitettava nelivetoinen ja viisipaikkainen maastohirmu maksaa meillä lähes 136 000 euroa. Hinnassa on pelkkää autoveroa yli 60 000 euroa.