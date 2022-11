Tällainen on Nissanin uusi sähköpakettiauto – ensimmäinen auto Suomessa

Rekisterikilvet hukkuivat, mutta Townstar-sähköauto ehti Nissanin juhlaan.

Ensimmäinen Suomeen tullut Nissanin täyssähköinen Townstar-pikkupakettiauto ehti juuri ja juuri keskiviikkona Helsingissä järjestettyyn Nissan 60 vuotta Suomessa -juhlagaalaan. Auton varsinaiset rekisterikilvet katosivat ainakin tilapäisesti, joten auto ajettiin juhlapaikalle koekilvillä.

Mallinimenä Townstar kuulostaa oudolta, mutta kyseessä on sama auto, kuin meillä jo jonkin aikaa myynnissä olleet Renault Kangoo ja Mercedes-Benz Citan. Kun Ranskassa valmistettava malli uudistui, Nissan hylkäsi mallinimen NV250 ja kastoi auton Townstariksi.

Saman täyssähköauton saa nyt sekä Nissanin että Renault’n logolla. Sisarmallit eroavat toisistaan myös maskin osalta.

Pikkupakettiautosisaret sijoittuivat nyt loppuvuodesta tehdyssä International Van of the Year 2023- eli Vuoden pakettiauto Euroopassa 2023 -valinnassa Volkswagen ID. Buzzin ja Ford E-Transitin jälkeen kolmanneksi. Pronssimitalikolmikon muodostivat sähköautomallit eCitan, Townstar Zero-Emission ja Kangoo E-Tech.

Mercedes-Benz täyssähköinen eCitan on tulossa myyntiin vasta ensi vuonna, joten Citana myydään Suomessa vielä toistaiseksi polttomoottorisena. Kesällä Suomeen ehtinyt Renault Kangoo on sen sijaan aina E-Tech-sähköauto, ja myös Nissan Townstarin tuoreessa hinnastossa on vain EV-sähkömalli.

Takana on eripariset ovet. Vetokoukku on vakiovaruste, ja suurin sallittu vetomassa on 1 500 kiloa.

Tuotannossa on toistaiseksi 4,5-metrinen malli, jonka tavaratila on ilman ohjaamoon ulottuvaa laajennusta 3,3 kuutiometriä. Tulossa on myös koriltaan ja akseliväliltään noin 40 senttiä pidempi malli, jolloin perustavaratilaa on kuutiometrin verran enemmän.

Etuvetoisessa Townstar EV:ssä on taka-akseliston etupuolelle sijoitettu 45 kilowattitunnin ajoakku ja 122-hevosvoimainen sähkömoottori. Sekä Townstar EV:ssä että Kangoo E-Techissä on vakiona kolmivaihevirtaa vastaanottava 22 kilowatin tehoinen sisäinen laturi. Valmistajan mukaan pikalataus mahdollistaa akun lataamisen 15 prosentista 80 prosenttiin 37 minuutissa. Normimitattu toimintamatka on noin 290 kilometriä.

Townstar EV Vanin hinnat alkavat Acenta Light -varusteisen L1H1-koriversion 43 000 eurosta. Isomman L2H1-mallin lähtöhinta on puolestaan 45 150 euroa, mutta tässä mallissa on parempi Acenta-varustelu.

Hintaa enemmän ostajan valintaa ohjannee kaulamerkki, sillä Renault Kangoo E-Techin lähtöhinta on 43 290 euroa – tosin autoissa lienee myös varuste-eroja. Mercedes-Benz eCitanin hintoja ei ole vielä julkistettu.

Renault’n ja Nissanin välillä puntaroiva joutuu pohtimaan myös takuun (5 vuotta/160 000 km) merkitystä, sillä se on Nissanilla vuoden tai 60 000 kilometriä pidempi kuin Renault’lla.

Nissan Townstar EV:n takuu on viisi vuotta/160 000 km, kun Renault Kangoo E-Techin takuu on neljä vuotta/100 000 km.

