Autonvalmistaja Stellantis painii poikkeuksellisen ongelman kanssa. Tuhansia täysin valmiiksi rakennettuja uusia Peugeot-autoja seisoo tehtaan parkkipaikoilla, koska niitä ei ole voitu toimittaa omistajilleen.

Logistiset syyt ja tärkeiden komponenttien saatavuusongelmat ovat hidastaneet autojen valmistusta koronapandemian alusta alkaen. Peugeot’n ongelma on nyt toisenlainen. Valmiita autoja on tullut tuotantolinjalta pikatahtia, mutta jälleenmyyjille niistä on päätynyt vain osa.

Ongelma on niin laaja, että osa kuljetusta odottavista uusista Peugeot 3008 SUV -malleista makaa varastoissa noin 50 kilometrin päässä tehtaalta.

Stellantisin tuotanto on noussut Soxhaux’ssa tänä vuonna 275 000 ajoneuvoon viime vuoden 179 000 autosta.

– Meillä on vakavia ongelmia valmiiden ajoneuvojen toimittamisessa. Tällä hetkellä meillä on pelkästään tehtaalla noin 4 000 valmistunutta ajoneuvoa. Ne vievät suuren osan tehtaan pysäköintialueista, ja meidän on myös pakko kuljettaa autoja laitoksen ulkopuolelle tehdäksemme tilaa uusille, ammattiyhdistysliikkeen edustaja Jerome Boussard kertoi Automotive Newsille.

Hankala tilanne johtuu logistiikan ongelmista. Perimmäisenä syynä on muun muassa pätevien kuorma-autonkuljettajien puute. Kun autoja saadaan satamiin, siellä törmätään uusiin pullonkauloihin.

Ratkaisua ei Automotive Newsin mukaan näytä olevan näköpiirissä. Stellantis on ryhtynyt niinkin poikkeuksellisiin toimenpiteisiin, että se on pyytänyt jälleenmyyjiä noutamaan tilaamansa autot tehtaalta.