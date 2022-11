Tutkimus: Etätyö ei vähentänyt yritysautojen määrää

Etätyön ennakoitiin vähentävän yritysautojen määrää. Toisin kävi.

Peräti 95 prosenttia suomalaisista yrityksistä ajattelee ajoneuvojensa määrän pysyvän vakaana tai jopa kasvavan seuraavan kolmen vuoden aikana.

Yritykset eivät ole myöskään muuttaneet autopolitiikkaansa etätyön vuoksi, minkä ohella siirtyminen sähköön jatkuu edelleen.

Tiedot selviävät kansainvälisestä Arval Mobility Observatory Fleet and Mobility Barometer -tutkimuksesta, johon haastateltiin tällä kertaa ennätysmäärä yritysten autopäättäjiä.

– Monilla työpaikoilla on tutkimuksen mukaan etätöiden suhteen edelleen hieman odottava tilanne. Itse asiassa vain yhdeksän prosenttia yrityksistä on jo muuttanut tai harkitsee muuttavansa liikkumis- tai autopolitiikkaansa etätöiden vuoksi. Edelleen on auki, kuinka paljon palaverit ovat jatkossa etänä ja kuinka paljon työntekijät haluavat tulle toimistolle. Toisaalta liikkumisen tarve on edelleen ennallaan ja osassa töistä paikan päälle meneminen on myös välttämätöntä, autoleasingyhtiö Arvalin kaupallinen johtaja Mikko Honkanen arvioi.

Suomalaisissa yrityksissä vaihtoehtoisista polttoaineteknologioista yleisimpiä ovat tällä hetkellä niin sanotut itselataavat hybridit eli ajoakun ja sähkömoottorin käsittävät bensiiniautot.

Ladattavia hybridejä ja sähköautoja on kuitenkin tilausputkessa merkittäviä määriä.

– Ladattavien autojen osuus tilattavissa autoissa kasvaa koko ajan ja heinäkuussa 2022 ensirekisteröidyistä henkilöautoista 15,7 prosenttia oli täyssähköautoja ja 20,6 prosenttia ladattavia hybridejä. Kaikkien näiden polttoaineteknologioiden käyttöä suositaan etenkin yrityksissä melko paljon, Honkanen sanoo.