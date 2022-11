Onko tässä Vuoden Auto Suomessa 2023? IS:n koeajossa hymyn korviin vetävä VW ID. Buzz

ID. Buzz onnistuu yhdistämään perinteisen pikkubussin ja nykyaikaisen sähköauton hengen. Tämä on auto, joka herättää tunteita sekä auton sisä- että ulkopuolella.

Enimmäkseen iloisella keulahymyllä ja tuplavärityksellä varustettu auto aiheuttaa ulkopuolisissa hyväksyvää nyökyttelyä – rohkeimmat haluavat kurkistaa sisätiloihin. Pelkästään erottuminen uutuusmallien massasta on jo sinänsä saavutus, mutta eivät autot yleensä herätä vastaavanlaista kiinnostusta.

Koska ID. Buzzissa on jotain sarjakuvista tuttua leikkisyyttä, niin onko kyse vain sympaattisesta ulkokuoresta? Ei, ei todellakaan. Kahden eri tutustumiskerran perusteella kyse on paljon enemmästä.

Isoksi autoksi ID. Buzz kääntyy ketterästi. Kääntöympyrä on 11 metriä. Koeajoautossa oli lisävarusteita 7 470 euron verran, jolloin hinnaksi tulee 73 600 euroa. Vetomassa: 1000/550 kg (jarrullinen/jarruton).

ID. Buzz on sekä viisihenkisen perheen tilava matka-auto että kolmen istuttava Cargo-pakettiautomalli. Jälkimmäisenä se ei ehkä ole markkinoiden käyttökelpoisin, mutta yrityksen jakeluautona sen todennäköisesti herättämät myönteiset retromielikuvat voi laskea pr-pikavoitoksi.

Molemmille kyljille asennetut sähkötoimiset liukuovet helpottavat käyntiä takaistuimille.

ID. Buzzissa istutaan korkealla. Matkustamo tuntuu tilavalta, vaikka edessä istuvilla katon ja pään välille jää yllättävän vähän tilaa. Etuistuimet tarjoaisivat nojatuolimaisen mukavuuden, jos käsivarsinojat olisivat leveämmät ja istuinosa pidempi.

Näkymä joka suuntaan on erinomainen, mutta juuri korkeuden takia autoon kipuaminen ja sieltä poistuminen kannattaa harjoitella. Oven yläreuna on ponnistaessa sen verran matalalla, että kumarrus kannattaa istuimelle liu’uttaessa.

Kummallekin puolelle asennetut liukuovet toimivat sähköisesti, mikä on kätevin ratkaisu esimerkiksi ahtaissa parkkiluolissa. Takaistuimella riittää riittää tilaa ja viihtyisyyttä pitkiäkin matkoja ajatellen. Pidemmällä akselivälillä varustettu seitsemänpaikkainen versio on tulossa myöhemmin.

Ohjaamon tunnistaa oitis VW:n ID-sarjan sähköautoksi, mutta erottuvaa fiilistäkin löytyy.

ID.Buzziin on siroteltu fiksuja yksityiskohtia, kuten USB-piuhan liitäntä matkustajan ovessa, piilotettu langattoman puhelimen lataustasku kojelaudassa, liikuteltava Buzz Box -keskikonsoli, täysin tasainen lattia ja säilytyskorit tavaratilassa, joka tarjoaa vetoisuudeltaan mahtavat 1 121 litraa, ja kun takarivi taitetaan, kokonaistilavuus kasvaa 2 205 litraan.

Taajamaluonteisessa koeajossa keskikulutus ylitti 22 kWh:n.

ID Buzzin voimanlähteenä on sama 201-hevosvoimainen Pro Performance -moottori kuin muissakin Volkswagen ID -malleissa, mutta 2,5 tonnin painon vuoksi kiihtyvyys nollasta sataan kestää 10,2 sekuntia, mikä on täysin riittävä tällaiselle autolle. Täydellä kuormalla on tosin syytä varautua pitempiin ohitusmatkoihin kuin mitä ensimmäisten kymmenien metrien kiihtyvyys antaisi olettaa.

Toistaiseksi ainoa tehovaihtoehto perustuu yksimoottoriseen takavetoon, mutta Volkswagen julkaisee myöhemmin tehokkaamman nelivetoisen ja myös suorituskykyisen GTX-version.

Ajotuntuma on hyvin henkilöautomainen. Tuulen ja tien melua kantautuu ohjaamoon yllättävän vähän. Ohjaus on suora ja hyvin painotettu. Sähköautoksi jarrut toimivat miellyttävän progressiivisesti.

Viiden hengen matkatavarat mahtuvat ongelmitta mukaan.

Toisin kuin osa menneiden aikojen tila-autoista ja pakettiautot yleensä, ID. Buzz ei tärise eikä helise. Töyssyt ja muut epätasaisuudet auto imee siinä missä monet kalliimmat autot. Nopeat käännöksetkään eivät saa koria tolaltaan, vaan ajo pysyy miellyttävän vakaana. Osansa tähän on ajoakun sijoittelussa, joka on tehty ainoalla järkevällä tavalla, eli mahdollisimman matalan painopisteen tavoittamiseksi akku on sijoitettu kyllin alhaalle lattian alapuolelle.

WLTP-toimintamatka on yli 418 kilometriä. IS:n koeajossa keskikulutus ennen lumia ja pikkupakkasia oli runsaat 22 kWh/100 km.

Fiksu yksityiskohta ovessa mahdollistaa esimerkiksi puhelimen latauksen. Kojelaudasta löytyy lisäksi kaksi muuta usb-porttia.

ID. Buzzia voi ladata maksimissaan 170 kW:n nopeudella, mikä täyttäisi optimaalisissa oloissa ajoakun viiden prosentin tasosta 80 prosenttiin noin 30 minuutissa. Seitsemän kW:n kotilatauksessa akku täyttyy 11 tunnissa.

ID.Buzz on yksi Vuoden Auto Suomessa 2023 -kilpailun finaaliehdokkaista – ja hyvästä syystä.

Suurin pikalataus onnistuu teoriassa 170 kW:n voimalla.

Esikuvansa Volkswagen T1:n ilmanottoaukkoja mukaileva ratkaisu on vain ulkonäkökikkailua.

