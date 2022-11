Ford Rangerin viidennen sukupolven myötä syntyi myös uusi Ranger Raptor. Maastokyvykkyys ei tämän auton kohdalla ole päälle liimattua, vaan auto on oikeasti hyvin maastokelpoinen. Maavara on 26,5 senttiä, kahluusyvyys 85 senttiä.

Ensitesti: Uusi Ford Ranger Raptor selviytyy maastossa erinomaisesti.

Manresa, Espanja

Ei sähkömoottoreita, ei ajoakkua, ei latauskaapeleita eikä akun varaustason nousun odottelua latausasemalla. Ei futuristista ohjaamoa ilman fyysisiä painikkeita, ei aerodynamiikan sanelemaa muotoilua vaan rehellistä, toimivaa ergonomiaa ja perinteinen korimalli yhdistettynä kunnon maavaraan sekä nelivetoon. Ei hiljaista hiipimistä vaan kaksin turboin ahdettu vanha kunnon kolmelitrainen veekutonen sellaisilla pakoäänillä, että tanner tärisee.

Päästöjä? Kyllä, mutta kaikki autot eivät voi olla ekohippien märkiä päiväunia. Eivät, jos pitää oikeasti mennä maastossa, kuten uusi Ford Ranger Raptor.

Ranger Raptor etenee vaativassakin kivikossa vakaasti. Auton suurin vetomassa on 2500 kiloa (jarrullinen vaunu).

Ford Ranger on tuote, jolla ei Euroopassa tunnu oikein olevan kunnon kilpailijaa. Auton markkinaosuus on kuluvana vuonna lähennellyt 50:ttä prosenttia ja ajoittain jopa ylittänyt sen.

Vaikka pick-upit eli avolavat eivät ole meikäläisittäin se kaikkein muodikkain autotyyppi, on niillekin siis selvästi käyttötarpeensa. Siksi myös Ranger on saanut kasvaa rauhassa aivan omanlaisekseen ja etenee nyt viidenteen sukupolveensa. Ford on jo pitkään käyttänyt Yhdysvaltojen markkinoilla Raptor-lisänimeä maastokyvykkäiden mallien yhteydessä, ja Rangerin myötä Raptorit saapuivat joitakin vuosia sitten myös Eurooppaan. Nyt on toisen Ranger Raptorin vuoro.

Raptorin ohjaamo on konservatiivinen, mutta toiminnallisesti hyvä. Ohjauspyörässä on paksu kehä ja ohjausvaihde kohtuullisen hidas.

Ranger menee siis aivan uusiksi, ja Raptor sen mukana. Auton runkoa on paranneltu ja vahvisteltu sieltä täältä, ja esimerkiksi etuakselia on siirretty viisi senttiä eteenpäin. Vääntöjäykkyys on parantunut ja akseleille on saatu pari senttiä lisää ulosjoustovaroja, mikä parantaa edelleen vaikeissa paikoissa suoriutumista. Uusi Ranger Raptor onkin todellinen maastopeto, joka ei kuvia kumartele.

Keskikonsoliin on sijoitettu muun muassa vaihdevalitsin, ajotilavalitsin, mukitelineet ja kännykän langaton latausalusta. Seisontajarru on sähköinen.

Voimaa Raptorille tahkoaa uusi kolmelitrainen bensiini-V6, jossa on kaksi turboa. Viritys on viety väännön puolelle, ja tehoa on tarjolla 292 hevosvoimaa, vääntöä roimat 491 newtonmetriä. Moottorin luonne on juuri maastoajossa parhaimmillaan. Ensi vuoden puolella tulee tarjolle myös kaksilitrainen bi-turbo dieselvaihtoehto (205 hv, 500 Nm).

Voimanjaosta huolehtivat peräti kymmenvaihteinen automaatti ja uusi e-4WD-neliveto, johon on lisätty nyt myös etuakselin tasauspyörästön lukko sekä erityinen maastoajon ajoavustin Trail Control. Sen idea on, että kuljettaja valitsee vain asetetun nopeuden (alle 32 km/h), jonka jälkeen auto hallitsee nopeuttaan eli kiihdytyksiä ja jarrutuksia kuljettajan keskittyessä vain ohjaamiseen vaikeassa maastossa.

Takaistuimella on mukavasti tilaa kahdelle aikuiselle. Keskipaikka on ahdas.

Raptorin voimasta välittyy taakse aina vähintään 50 prosenttia, ja loput siitä annostellaan eteen tarpeen mukaan. Jatkuvasti käytössä oleva nelivetojärjestelmä sisältää elektronisesti ohjattavan ja tarvittaessa käyttöön otettavan kaksinopeuksisen jakovaihteiston sekä lukittavat etu- ja takatasauspyörästöt.

Autossa on peräti seitsemän eri ajomoodia. Tielle normaali, liukkaan kelin ja urheilullinen ajotila; maastoajoon kivikkoryömintä-, hiekka-, muta- ja vielä erityinen Baja-ajotila nopeaan maastoajoon. Ihan kuin tämä ei vielä riittäisi, on Raptorin pakoäänillekin neljä eri äänimaailmaa: hiljainen, normaali, urheilullinen ja Baja-moodi. Perin yltäkylläistä!

Kun Raptoriin on kiivetty sisälle ja auto saatu liikkeelle, selviää että ajotuntuma on odotusten mukaisesti tukeva – auto kun painaa pyöreästi kaksi ja puoli tonnia.

Ohjausvaihde on melko hidas, mistä on maastoajossa vain hyötyä. Tien päällä Raptor on siitä huolimatta yllättävän helppo käsiteltävä, eikä tiukempiinkaan mutkiin kääntely tunnu lainkaan vaivalloiselta, vaan ainoastaan Raptorin leveys ja pitkä akseliväli asettavat haasteensa kippurateillä. Moottoritiellä ajaminen tuntuu sekin helpolta ja vakaalta.

Jousitusfiilis on jämäkkä mutta samalla anteeksiantava, osittain järkevästä rengaskoosta (285/70/R17) johtuen. Oman mausteensa ajotuntumaan tuovat sähkösäätöiset iskunvaimentimet, joissa on erittäin tarkka säätöjärjestelmä. Vaimentimien puristuessa kasaan säätöasetusten eri vyöhykkeet antavat juuri kussakin tilanteessa tarvittavan määrän tukea, ja toimivat päinvastoin vaimentimien palatessa täyteen mittaansa.

Raptorin Baja-ajomoodi on suunniteltu erityisesti nopeaan ajoon. Huippunopeus on rajoitettu 180 km/h.

Maastossa Raptor on todella omillaan. Testilenkillä selvisi, että sen voi viedä suorastaan hämmästyttävän vaikeisiin paikkoihin – ja päästä niistä myös pois. Tavalliselle sarjatuotantoautolle nähden Raptor on aidosti hyvin maastokykyinen. Testiradoista varsinkin kivikkopolku oli sellainen, josta selviytyminen tuntui lähes uskomattomalta, mutta niin vain siitäkin läpi tultiin, vaurioittamatta autoa.

Suomeen uudesta Ranger Raptorista saapuu vain yksi varustetaso, jossa on lähestulkoon kaikki vakiona. Valinnaisiksi jäävät lähinnä vain ulkovärin, lavakaaren, sähköisen lavakatteen ja teippisarjan kaltaiset varusteet. Se heijastuu myös Raptorin hinnassa, jossa on korkean päästötason myötä autoveroa yli 60 000 euroa.

Raptor selviytyy ristiriipuntatilanteista ongelmitta. Kevyet ylä- ja alatukivarret, suuren liikevaran etu- ja takajousitus sekä Watts link -takajousitus on suunniteltu parantamaan auton hallittavuutta karussa maastossa.

Perjantaina Ilta-Sanomien paperilehdessä sivulla 20 Ford Ranger Raptor -ensitestin kirjoittajaksi oli merkitty väärä henkilö. Artikkelin kirjoitti toimittaja Harry Kuurio.

Ripustusten riittävät ulosjoustot ovat tärkeässä roolissa maastoajossa. Kun joustovara loppuu, nelivedon ominaisuudet korostuvat.