Nyt on tyylikäs pakkaus! Peugeot 408 pikavisiitillä Suomessa

Uuden Peugeot 408:n esittelyauto on pikavierailulla Suomessa. Kuluttajille tulevat autot saapuvat ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Hinnasto alkaa noin 38 000 eurosta.

Peugeot’n tehtaan esittelyauton voi tänään tiistaina nähdä Vantaalla, keskiviikkona Lahdessa ja torstaina Raisiossa.

C-segmenttiin sijoittuva 408 on Peugeot’n mukaan koriltaan niin sanottu fastback eli coupémainen katumaasturi. Peugeot’n mukaan 408:ssa on perinteisen sedanin ajoasento, mutta kuitenkin katumaasturin 189 millimetrin maavara.

408:ssa on coupémaisesti laskeva kattolinja ja erikoiselta näyttävä perän ja takapuskurin muotoilu.

Lähes 4,7-metrisen 408:n etupenkillä istuu kuin missä tahansa nyky-Peugeot’ssa. Digitaalista mittaristoa katsotaan pienen ratin yli. Esittelyautossa oli muuten mainiot etuistuimet, mutta pääntuen pituussäädön puute saattaa vaikeuttaa huippuhyvän ajoasennon löytymistä.

Takaoviaukot ovat aavistuksen matalat, eikä pääntilaa ole ylettömästi. Pituustilaa on sen sijaa todella reilusti, joten etuistuinten kovat tausta eivät hankaa polvia. Kolmelle aikuiselle takaistuin ei kuitenkaan riitä.

Kojelauta on tuttua Peugeotia: mittaristoa katsotaan ratin yli.

Tasasivuisen tavaratilan koko on bensiinimoottorisessa mallissa 536 litraa ja lataushybridissä 471 litraa.

Lataushybridissä on 67 litraa pienempi tavaratila kuin bensiinimallissa.

Kolme tehoversiota, kolme varustetasoa

Uusi 408 ei korvaa mitään Peugeot-mallia, vaikka siinä käytetään samaa EMP2-alusta-arkkitehtuuria kuin Peugeot 308:ssa – ja monessa muussa Stellantis-konsernin nykyisessä automallissa.

Kaikki 408:t on varustettu 8-portaisella automaattivaihteistolla. Hinnat alkaen -mallissa on 130-hevosvoimainen PureTech-bensiinimoottori. Ladattavasta hybridistä on tarjolla 180- ja 225-hevosvoimaiset versiot, joille molemmille on mitattu sähköiseksi WLTP-normitoimintamatkaksi 64 kilometriä. Lataushybrideissä on 7,4 kilowatin sisäinen laturi.

408-mallin varustetasot ovat Allure, Allure Pack ja GT. Allure-perusvarusteluun kuuluu muun muassa aktiivinen vakionopeudensäädin, 180 asteen peruutuskamera, Peugeot Connect -audio- ja navigointijärjestelmä sekä räätälöitävissä olevat i-Toggle-valikkopainikkeet.

Allure Pack -varustelun myötä autoon tulee 19-tuumaiset vanteet, etupysäköintitutkat ja laminoidut etusivulasit. GT-huippuvarusteluun kuuluu matriisiledivalot ja 3D-näkymän tarjoava mittaristo.

Etuistuimet antavat mukavasti sivuttaistukea.

Hinnaltaan 408 sijoittuu Suomessa 308:n ja 3008:n väliin. 130-hevosvoimaisen bensiinimallin lähtöhinta on 37 9881 euroa ja 180-hevosvoimaisen lataushybridin 45 387 euroa. Näissä malleissa lähtötasolla on Allure-varustelu. 225-hevosvoimaisen lataushybridin kohdalla hinnastossa on varustetasot Allure Pack ja GT, joiden hinnat ovat 50 419 ja 53 307 euroa.

Takapenkillä on reilusti jalkatilaa, mutta yli 180-senttisellä alkaa päälaki tapailla kattoverhoilua.

Ensimmäiset Peugeot 408:t saapuvat Suomeen ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Suomessa vierailulla olevalla autolla ei pääse ajamaan, mutta Ilta-Sanomat istahtaa ranskalaisuutuuden ratin taakse reilun viikon kuluttua ensikoeajon merkeissä.

