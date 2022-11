Asiantuntija ojentaa epäilijöitä: Kiinalaisten autojen laatu on nyt muita parempi!

Kiinalaiset autonvalmistajat tavoittelevat lisää myyntiä Euroopassa viiden tähden sähköautoilla.

Kiinalaiset sähköajoneuvojen valmistajat tavoittelevat eurooppalaisia autonostajia ja suuria yritysasiakkaita taktiikalla, jossa pääpaino on edullisessa hinnassa, huippuluokan turvallisuusluokituksissa ja runsaissa huipputeknisissä ominaisuuksissa.

Muutaman viime kuukauden aikana useat kiinalaiset sähköautot ovat saaneet viiden tähden European New Car Assessment Program (NCAP) -luokitukset – saavutus, joka edellyttää ajoneuvojen valmistamista korkeimmat vaatimukset ylittävillä aktiivisilla ja passiivisilla turvaominaisuuksilla.

Wey Coffee 01 -malli esiteltiin Pariisissa 2022.

Lisää on tulossa.

– Kaikki kiinalaiset sähköajoneuvojen valmistajat haluavat saavuttaa Euro NCAP:n viiden tähden luokitukset ollakseen kilpailukykyisempiä Euroopan markkinoilla, sanoo Brian Gu, Kiinan sähköajoneuvojen valmistajan Xpengin toimitusjohtaja.

Gu sanoi, että Xpeng on rakentanut viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana vuotta myymälöitä ja palvelukeskuksia Tanskassa, Alankomaissa, Norjassa ja Ruotsissa – ja myynti on alkanut vähitellen myös Norjassa – ennen kuin sen sähköinen P7-sedan ja G9-SUV julkistetaan virallisesti ensi vuonna neljässä maassa.

Kiinalaiset sähköautojen valmistajat ovat havainneet, että turvallisuus on uskomattoman tärkeä osa myyntiprosessia, sanoi Matthew Avery, vakuutusyhtiöiden rahoittaman brittiläisen autotutkimuskeskuksen Thatcham Researchin johtaja ja Euro NCAP:n hallituksen jäsen.

Viiden tähden Euro NCAP -luokituksia pidetään avainasemassa, jotta kuluttajat voivat ohittaa Euroopassa mahdollisesti vielä itävän huolen kiinalaisten autojen laadusta. Kyseenalaistaminen levisi, kun hirvittävät epäonnistumiset törmäystesteissä vuosina 2006 ja 2007 loivat vaikutelman, että Kiinasta peräisin olevat autot eivät olleet turvallisia.

Xpeng on yksi kiinalaisista valmistajista, jotka tulevat ryminällä Eurooppaan.

Ehkä vielä tärkeämpää myynnin kannalta on se, että korkeat turvallisuusluokitukset avaavat myös mahdollisesti valtavat yritysautomarkkinat kiinalaisille sähköajoneuvojen valmistajille.

Yritysmyynti muodostaa noin puolet kaikesta automyynnistä suurilla markkinoilla, kuten Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa, ja monet yritysostajat panostavat turvallisuuteen.

– Myynti yrityksille on erittäin tärkeä, ja monille viiden tähden luokitus on ehto autojen ostamiselle, Avery sanoi.

Lisäksi monet yritykset haluavat siirtyä sähköautoihin nopeasti saavuttaakseen kestävän kehityksen tavoitteensa. Yritysten on kuitenkin ollut ongelmallista saada tarpeeksi sähköautoja Euroopassa, sillä toimitusketjuun liittyvät ongelmat ovat pidentäneet joidenkin mallien odotusaikoja yli 12 kuukauden.

Sähköautojen suuri kysyntä toimitusketjun ongelmien vuoksi on mahdollistanut eurooppalaisten autonvalmistajien nostaa sähköautojen hintoja ja keskittyä enemmän vähittäisasiakkaisiin kuin autovuokraamoihin, jotka ovat perinteisesti olleet vähemmän kannattavia.

Tämä on luonut mahdollisuuden kiinalaisille sähköautojen valmistajille, jotka ovat jo päihittäneet useimmat ulkomaiset kilpailijansa Kiinassa – ylivoimaisesti maailman suurimmalla sähköautojen markkina-alueella.

BYD Atto 3.

Esimerkiksi lokakuussa saksalainen autovuokraamo Sixt osti noin 100 000 sähköautoa BYD:ltä. Kauppaan kuului muun muassa Atto 3 -katumaasturimalli, joka sai halutun Euro NCAP:n viiden tähden luokituksen samassa kuussa.

Kiinan Great Wall Motors (GWM) sai syyskuussa viiden tähden arvosanat WEY-tuotemerkin Coffee 01 -hybridimaasturilleen ja ORA-merkkiselle Funky Cat -sähköautolleen.

Eurooppalaiset autonvalmistajat tavoittelevat myös viiden tähden luokituksia sähköautoilleen ja hybrideilleen BMW:n iX:stä Volkswagenin ID.4:een ja ID.5:een. Lokakuussa Mercedes sai huippuluokituksen EQE-sedanistaan, ja sen kuljettajaa avustavat ominaisuudet saivat tähän mennessä korkeimmat arvosanat Euro NCAP:lta.

Kiinalainen sähköajoneuvojen valmistaja Aiways ei ole vielä saanut U6-sähköcrossoveriaan NCAP-testiin, mutta sekin tavoittelee korkeinta luokitusta, sanoi Alexander Klose, joka johtaa autonvalmistajan toimintoja Kiinan ulkopuolella.

Klose sanoi, että Aiways on investoinut ensi vuonna myyntiin tulevan U6:n lisäturvaominaisuuksiin parantaakseen myyntimahdollisuuksiaan eurooppalaisten yritysten keskuudessa.

– Meidän täysin varustetuille ja erittäin kilpailukykyisin hinnoin tulleille ajoneuvoille on luonnollista kysyntää, hän sanoi ja lisäsi, että Aiways toivoo myyvänsä Euroopassa 30 000 sähköautoa vuonna 2023, kun niitä on tänä vuonna mennyt kaupaksi noin 5 000.

Ranskalainen autoalan konsulttiyritys Inovev kertoi, että Euroopassa myytiin vuoden 2022 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana noin 155 000 kiinalaista autoa eli 1,4 prosenttia markkinoista. Vuonna 2021 kiinalaisten autojen myyntimäärä oli 80 000.

Lähes puolet kiinalaisista myydyistä autoista oli Inovevin mukaan sähköautoja, mikä antaa niille 5,8 prosentin osuuden Euroopan täyssähköautomarkkinoista.

Inovevin varapuheenjohtaja Jamel Taganza sanoi, että kaikki Euroopassa myytävät kiinalaiset autot ovat sähköautoja jo muutaman vuoden sisällä, ja lisää halvempia malleja on tulossa.

Inovev arvioi, että vuoteen 2030 mennessä sähköautojen osuus Euroopan uusien autojen myynnistä on 40 prosenttia ja kiinalaisten merkkien osuus täyssähköisistä markkinoista on 12,5–20 prosenttia, ja autojen myynti on 725 000–1,16 miljoonaa.

– Tämä on varovainen ennuste, Taganza muistutti.

– Mutta se voi kasvaa nopeammin, varsinkin jos eurooppalaiset autonvalmistajat eivät vastaa kohtuuhintaisten sähköautojen tarpeisiin Euroopassa.

Lue lisää: Uusi kiinalainen sähkö­automerkki rantautumassa Suomeen – IS:n ensitestissä Seres 3

Viiden tähden arvosanan saaminen on kallista autonvalmistajille, koska se tarkoittaa investoimista lisäturvaominaisuuksiin ylimääräisistä turvatyynyistä törmäyksenestoon, kuljettajan avustamiseen ja kuljettajan valvontajärjestelmiin.

BYD Seal Pariisin autonäyttelyssä 2022.

Matthew Avery sanoi, että kiinalaiset sähköajoneuvojen valmistajat ovat olleet aktiivisesti yhteydessä Euro NCAP:iin ja tehneet innokkaasti investointeja, jotka ovat välttämättömiä huippuluokituksen saavuttamiseksi.

– Jos luulit, että Kiina tarkoittaa heikkoa laatua tai heikkoa turvallisuustasoa, se kannattaa unohtaa, hän sanoi.

– Kiinalaisten autojen laatu on nyt muita parempi.

BYD lanseeraa kolme autoa muutamilla Euroopan markkinoilla ja lisää ensi vuonna lisää malleja ja markkinoita, joilla kaikilla pitäisi olla parhaat turvallisuusluokitukset, sanoi Michael Shu, BYD:n toimitusjohtaja Euroopassa.

– Mielestämme viiden tähden luokituksen pitäisi olla perusvaatimus, hän sanoi.

Lue lisää: Opettajaa opastettiin: Et voi ostaa kiinalaista autoa, ne ovat muovisia ja halpoja! – näin hän ajattelee nyt hankinnastaan

Great Wall Motorin ORA Funky Cat tuodaan markkinoille Isossa-Britanniassa, Saksassa, Irlannissa ja Ruotsissa myöhemmin tänä vuonna.

Funky Catin ominaisuudet alkavat noin 32 000 punnasta (lähes 37 000 euroa) Isossa-Britanniassa tai noin 5 000 puntaa (5 760 euroa) halvemmalla kuin VW:n ID.3, ja sen keskeisiä ominaisuuksia ovat kasvojentunnistus istuma-asetusten tallentamista varten, kuljettajan apujärjestelmät, peruutuskamera ja langattoman puhelimen lataus.

Britannian GWM:n ORA-brandin myynti- ja markkinointijohtaja Toby Marshall sanoi, että jos auto on hyvin tehty, siinä on runsaasti ominaisuuksia korkealla turvallisuusluokituksella ja hinta on kilpailukykyinen, sillä ei ole enää väliä, missä se on rakennettu.

– Nämä ovat tärkeimmät ominaisuudet, joilla on merkitystä auton ostajille, Marshall sanoi esitellen Funky Catia toimistossaan Keski-Englannin Solihullissa.

Lue lisää: Uusi 4 000 euron sähköauto kilpailee suosituimman tittelistä

Shanghain konsulttiyrityksen Automobilityn johtaja Bill Russo sanoi, että monien kansainvälisten autonvalmistajien ongelmana on ollut se, että ne luovuttivat edun kiinalaisille kilpailijoille, kun on kyse halvempien sähköautojen rakentamisesta.

– Ainoa paikka planeetalta, josta löydät tänään edullisen sähköauton, on Kiina, Russo sanoi.

– Ja he hyödyntävät tätä etua.