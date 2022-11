OMG! Toyotaan tulee täysin sähköinen ohjaus

OMG ei tarkoita tässä tapauksessa puhekielestä tuttua englanninkielistä ilmaisua Oh My God, vaikka se kuvaakin mainiosti ensituntumaa uudesta ohjauksesta.

Kuljettajan paikalta katsottuna näkymä on aivan toisenlainen, kun perinteisen ohjauspyörän tilalla on ohjain. Auto tuntuu paljon tilavammalta ja näkyvyys paremmalta.

Lyhenne tulee sanoista One Motion Grip, sillä enää ei lasketa ohjauspyörän kierroksia laidasta laitaan. Ohjauspyörä kääntyy ainoastaan 300 astetta eli vajaan kierroksen.

Täysin sähköinen ohjaus oli pitkään kielletty lainsäädännöllä, joka vaati mekaanisen yhteyden ohjauspyörän ja pyörien välille. Lakia kuitenkin muutettiin niin, että ohjauksen virransaanti on varmistettava varavoimanlähteellä, minkä jälkeen Infiniti esitteli näkemyksensä aiheesta vuonna 2014.

Ilman mekaanista yhteyttä oleva ohjaus voi vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta todellisuus on toinen. Ohjaimen liikkeet välitetään laitteelle, jolle on määritetty miten se käyttää raidetangon yhteyteen sijoitettua sähkömoottoria. Niin määrittyy etupyörien kääntökulma, tavallaan ihan perinteisesti. Nyt mekaniikan tilalla on elektroniikka. Ohjauksen toimintaan vaikuttavat monet asiat, joista tärkein on nopeus.

Uuteen ohjaukseen tutustumista varten oli alue, johon kuului niin rata-ajoa kuin ”Ikean pysäköintipaikka”, kuten autoa esitellyt britti asian ilmaisi. Ensin ajettiin tavallisella Toyota bZ4X:llä, jossa ohjauspyörän kierroksia on melkein kolme.

Niinpä ei ollut ihme, että ensimmäinen käännös pysäköintipaikalta lähdettäessä oli aivan liian jyrkkä, kun liikkeelle lähdettiin OMG-ohjauksella varustetulla autolla, jossa ohjain ei käänny edes täyttä kierrosta. Uuteen todellisuuteen tottui kuitenkin hämmästyttävän nopeasti, minkä jälkeen perinteinen ohjaus vaikutti historialliselta.

Ohjausjärjestelmään kuuluu toinenkin sähkömoottori, jonka tehtävänä on välittää tuntuma ajajalle. Toyota on saanut säädöt varsin hyvin kohdalleen, sillä ohjaus vaikutti luontevalta, ja ero perinteiseen ei ohjaimen takana ollut tuntuman tai tarvittavan voiman suhteen suuri. Ainoa ongelma oli pyrkimys kääntää kaarteeseen liian aikaisin, kun auto kääntyy paljon totuttua nopeammin.

Sähköohjaus eli OMG-ohjaus tulee lisävarusteeksi vuoden 2023 loppupuolella Toyota bZ4X:ään ja Lexus RZ:aan. Kumpikin viimeistelee ohjauksen toiminnan omille asiakkailleen sopivaksi. Subaru sen sijaan ei ota Solterraan sähköistä ohjausta, vaikka sen olisi varmaan saanutkin. Subarun edustajat eivät ole vakuuttuneita siitä, että ohjaustunto olisi riittävä heidän hyvään ajettavuuteen tottuneelle asiakaskunnalleen.

