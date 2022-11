Ensitesti: Polestar 2:n BST edition 270 nojaa tuunauksessaan tunnettuihin brändeihin.

BST edition 270 perustuu Polestar 2:n viisivuotiseen kehitystyöhön. Auto kootaan Polestar 1:n kokoonpanolinjalla Kiinassa. Nimekkäille eurooppalaisbrändeille Brembolle, Pirellille ja Öhlinsille yhteistyö on ollut mielenkiintoinen projekti.

Marbella

Pienet ja nuoret autovalmistajat ovat notkeita liikkeissään. Kun autobrändi ei vielä ole ehtinyt paisua suureksi ja mahtavaksi, voidaan asioita välillä tehdä ihan vaan rakkaudesta lajiin ja myös nopeassa aikataulussa. Kuten esimerkiksi Polestar, joka korostaa intohimoa suorituskykyyn BST edition 270 -mallissaan.

Tämä erikoismalli on ruotsalaisia juuriaan painottavan kiinalaismerkin yksi monista, joita on jatkossa luvassa tasaiseen tahtiin lisää. Yhteistä niille kaikille on, että tavaraa ei jokaiselle halukkaalle riitä.

Auton syntyhistoria on mielenkiintoinen. Alun perin Polestarin nokkamiehen, Thomas Ingenlathin johtava ajatus oli kokeilla, mitä Polestar 2:sta voitaisiin saada alustaa parantelemalla irti? Tästä syntyi prototyyppiauto BST – kirjainlyhenne viitannee englanninkieliseen sanaan beast (peto). Toinen, epätodennäköisempi vaihtoehto saattaisi olla bullshit, joka… no, jääköön nyt tähän.

BST 270 on alustaltaan 25 milliä perusversiosta madallettu. Vannekoko on 21 tuumaa, rengaskoko 245/35/R21.

Polestar 2 BST edition 270 esiteltiin Britannian Goodwoodissa vasta viime vuoden kesällä. Vastaanotto kyseisellä vauhtifestivaalilla oli niin huima, että auto päätettiin ottaa piensarjatuotantoon – tästä numero 270 eli valmistusmäärä.

Viime vuoden kesän jälkeen kehitystyössä ollut pääasiassa mukana vain neljä pääinsinöörivelhoa ja kolme pääalihankijaa. Nyt auto on valmis, ja Ilta-Sanomat pääsi tutustumaan tähän valmiiksi viriteltyyn petoon Espanjassa, niin kippuraisilla mutkateillä kuin hienolla Ascarin moottoriradallakin.

Ohjaamo on minimalistisen harmaa, mutta toimiva.

Mittaristo ei eroa perus-Polestar kakkosesta.

Silkan kiihtyvyyden tai huippunopeuden suhteen BST 270 ei anna nelivetoiseen Polestar 2 Performance -malliin mitään lisää, eli voimalinja on perustaltaan sama. Mutta BST:ssä onkin kyse voiman hallinnasta ja paremmista jarruista, jotka ovat auton suorituskykyä paranneltaessa aina tärkeässä asemassa.

Pelkkä voima ilman hallintaa on tunnetusti huono lähtökohta. BST edition 270 kiihtyy 0 – 100 km/h 4,4 sekunnissa ja kerää huippunopeutta 205 km/h – nämä ovat nykyiselle sähköautolle vallan hyviä lukemia, mutta eivät sittenkään mitenkään poikkeuksellisia. Sähköautojen välitön vääntö tekee niistä rivakoita kiihtyjiä.

Takatilat ovat keskinkertaiset. Kullanväriset turvavyöt tuovat hieman piristystä ilmeeseen.

BST edition 270:n ydin on säädettävissä heilahduksenvaimentimissa eli kansankielessä iskareissa, sekä 20 prosenttia jäykemmissä jousissa. Alustaa on madallettu tuuman verran. Öhlinsin valmistamat aktiivivaimentimet ovat tälle autolle uniikit. Etuvaimentimissa vähennetään painetta vaimenninmännän alapuolella ja lisätään sen yläpuolella, jolloin vaimentimen reagointiaika puoliintuu, ja lopputulos on hallitumpi mukavuuden ja hallinnan kannalta.

Isot, 21-tuumaiset vanteet mahdollistivat suurikokoisten Brembon nelimäntäisten alumiinisatuloiden asentamisen ja Pirellin erikoisrenkaiden käytön.

Takapuskuri ja etuspoileri muokattiin uusiksi, ja pyöränkaariin lisättiin leveyttä muovilistoin. Italialaiselle Brembolle projektissa on kyse siirtymisestä digiaikaan ja ennen kaikkea olla ”cool” brändi myös sähköautomarkkinoilla.

Etutavaratilasta eli ”frunkista” löytyy tila latauskaapeleille, sekä tässä tapauksessa myös Öhlinsin etuiskunvaimentimien säädettävät painesäiliöt.

BST 270:n etujarrulevyjen halkaisija on 375 mm ja levyn paino on puristettu 12,8 kiloon. Pirellin panos puolestaan kulminoituu renkaiden sisällä käytettävään melunvaimennusvaahtoon, renkaan kosketuspinnan paineen sekä kumiseoksen optimointiin. Kaikki nämä ovat ominaisuuksia, joista maksukykyiset asiakkaat ovat valmiita maksamaan hieman lisää – jopa niin, että kaikki 270 BST-kappaletta on jo myyty loppuun. Suomeen autoja saadaan kymmenisen kappaletta.

Etujarrut ovat Brembon valmistamat, ja niissä on nelimäntäiset alumiinisatulat.

Entä se ajaminen? Lyhyesti ilmaistuna BST edition 270 on sähköauto suorituskykynörteille. Tien päällä jousitus ei tunnu sopivaksi säädettynä erityisen kovalta, vaikkakin pienemmissä nopeuksissa autolla on hienoinen taipumus nypyttää. Mutkat taittuvat notkeasti ja auto pysyy hienosti kiinni tiessä. Kallistelua ei juurikaan esiinny.

Ascarin radalla auton kyvyt nousevat toden teolla esiin. Kiihtyvyys on vauhdikasta, mutta ei sittenkään erityisen räjähtävää, varsinkaan suurissa nopeuksissa. Jäykimmällä asetuksella ajettaessa tiukat neulansilmät voi ajaa renkaiden pitoa koetellen, pehmeämmät asetukset saavat auton hieman yliohjaamaan, mikä tekee rata-ajamisesta vallan hauskaa. Sivuluisussa pitoaan etsivä BST 270 on peto, mutta suhteellisen nöyrä sellainen.

WLTP-toimintamatkaan virityksillä on ollut vähäinen vaikutus: täyden latauksen kantama lyheni vain 20 kilometriä.

