Alfa Romeon uusi pistokehybridi on paras Tonale – riittääkö sekään merkin faneille?

Ensitesti: Tonale Plug-in Hybrid Q4 on ensimmäinen sähköllä kulkeva Alfa Romeo. Ilta-Sanomat pääsi kokeilemaan uutuuden kyvykkyyttä Italiassa.

Tonalen keulan tunnistaa heti Alfa Romeoksi Trilobo-muotoilusta ja Scudetto- säleiköstä. Autossa on sporttista virettä, mutta urheiluautoksi sitä ei voi kutsua.

Balocco, Italia

Alfa Romeon legendaarisen Baloccon testiradan läheisessä Formiglianassa kylänraittia kulkeva mies pysähtyy, ottaa pari askelta sinisen auton ohi ja pysähtyy uudelleen.

– Onko tuo uusi Alfa Romeo?

Myöntävän nyökkäyksen nähtyään ilmatilan valtaa yksi sana, jonka toistaminen kertoo varmasta mielipiteestä – ja ehkä myös patriotismista.

– Bella, bella!

No, eihän Tonale mikään rumilus ole. Se ei toisaalta yllätä, jos ajatellaan Alfa Romeon muotoilun historiaa.

Noin 4,5 metriä pitkän Tonalen akseliväli on 2,636 metriä.

Alfa Romeon tiekarttaan merkitty muodonmuutos toteutuu osittain, kun uuden Tonale Plug-In Hybrid -mallin tuotanto alkaa todenteolla lähikuukausien aikana. Aiemmin väljästi uutuuksia lanseerannut Alfa Romeo on nimittäin aivan uuden aikakauden kynnyksellä.

Italialaisvalmistaja aikoo suoltaa lähivuosina uusia malleja tiuhaan. Tonale Plug-In Hybrid Q4 on ensimmäinen virstanpylväs Alfa Romeon "nollasta nollaan" -prosessissa, joka vie sen vuoden 2022 alussa nollaprosenttisesti sähköistetystä brändistä nollapäästöiseksi ja sataprosenttisesti sähköiseksi brändiksi vuonna 2027.

Ohjaamossa on melko tiivis tunnelma. Perinteisiä painikkeita löytyy runsaasti hipaisukytkimien sijasta. Istuinosa voisi olla hivenen pitempi.

Vuodesta 2024 alkaen ei toimettomia hetkiä synny, yhtiön edustajat kertoivat ladattavan hybridin esittelytilaisuudessa Baloccon testikeskuksessa. Vuonna 2024 valmistuu ensimmäinen täyssähkö-Alfa, vuotta myöhemmin ensimmäinen vain täyssähköisenä markkinoitava malli ja vuonna 2027 Alfa Romeo siirtyy pelkästään täyssähköisten autojen tuotantoon.

Monitoimiratin takaa pilkottaa selväpiirteinen mittaristo.

Tonale on kompakti katumaasturi, jota merkin edustajat kehuvat kokoluokkansa tilavimmaksi etenkin jalkatilojen ja koko varsinkin koko matkustamon osalta. Pian käy ilmi, että tasoitusta jo myynnissä olevaan kevythybridi-Tonaleen verrattuna uutuus antaa tavaratilassa, joka kutistuu plug-in hybridissä ajoakun vuoksi 500 litrasta 385 litraan.

Merkille ominaisesta d.n.a.-kytkimestä löytyvt eri ajotilat.

Kun nyt esiteltävään Tonaleen istahtaa, valmistajan puheet kokoluokan väljimmistä tiloista tuntuvat liioitelluilta tai sitten standardit ovat helposti ylitettävissä. Koska mittanauhaa eikä verrokkitietoja ole käden ulottuvilla ja mukava istuma-asentokin löytyy nopeasti, annetaan asian olla. Kiinnostavampaa on se, kuinka auto toimii tien päällä.

Takaistuimella on tilaa hyvin kahdelle. Käynti sisälle ja ulos voisi sujua väljemmissäkin tunnelmissa.

Toimiihan se. Varsinkin kun jyrkähköä mutkatietä ylös kivuttaessa valintakiekosta napauttaa dynaamisen ajo-ohjelman päälle, alkaa toivoa, ettei nousu päättyisi ollenkaan. Ottaen huomioon paperille painetut suoritusarvot reagointi kaasuun toimii toivotunlaisesti, mutkissa auton käyttäytyminen on vakaata ja vääntöä riittää ilman moottorin huudattamista. Painojakauma on lähes 50:50. Vain hieman etupainotteisen auton painopiste on saatu painettua erittäin alas.

Ohjaus on hyvin kevyt, eikä sen tunto tunnu muuttuvan mainittavasti vauhdin kasvaessakaan. Kuitenkaan ohjausta on vaikea moittia ihan tunnottomaksi. Auto käyttäytyy yleisesti ottaen ketterästi, mutta pienissä tiloissa ilmenee, etteivät etupyörät käänny erityisen anteliaasti.

Harman Kardonin äänentoistojärjestelmässä on 14 kaiutinyksikköä.

Kertalatauksella tällä uutuudella voi ajaa sähkön turvin enimmillään 80 kilometriä, mikä alkaa olla seuraava standardi ladattaville hybrideille. Kun bensiinimoottori pärähtää käyntiin, toimintamatkaa kertyy 600 kilometriä. Litiumioniakun (15,5 kWh), bensiini- ja sähkömoottorin muodostama voimalinja tuottaa tehoa enimmillään 280 hevosvoimaa ja 270 newtonmetriä vääntöä. Uusi 1,3-litrainen bensiinturbomoottori vaikuttaa pätevältä koneelta tässä kompositiossa.

Keskikonsolista löytyy e-Save-painike, jonka avulla ajoakun varausta voi säädellä.

Latausjohto kytketään takapyörän yläpuolelle. Ajoakku täytyy nopeimmillaan kahdessa ja puolessa tunnissa.

Alfa Romeo on selvästi panostanut turvajärjestelmiin ja liitettävyyteen. Ilahduttavaa on sekin, että autosta löytyy sovite kahdelle erilaiselle USB-piuhalle.

Ajoakku syö litroja tavaratilasta.

Varusteversioita on varsinaisesti kaksi, mutta lanseerausvaiheessa autoa myydään Edizione Speciale -huippuvarustelulla. IS:n ajossa ollut Veloce-versio osoittautui varsin kattavaksi. Lisävarusteet on koottu asiakasystävällisesti kahteen eri pakettiin. Hankintapäätöstä voi helpottaa myös viiden vuoden takuu.

Tonale Plug-in Hybridin hinnat selviävät vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

