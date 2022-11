Miksi sähköautoissa käytetään erilaista jarrunestettä?

Sähköautot ovat tuoneet mukanaan muutoksia myös jarrutekniikkaan.

Perinteisellä polttomoottorilla varustetuissa autoissa on jarrujärjestelmä, ja niin on myös sähkö- ja hybridiautoissa.

Lisäksi autojen jarrunesteet on vaihdettava yleensä kahden vuoden välein.

– Muita yhteneväisyyksiä ei sitten olekaan, lataa David Kaiser, Liqui Molyn tutkimus- ja kehityspäällikkö.

Liqui Moly on saksalainen, pääasiassa öljyihin ja erilaisiin voitelu- sekä lisäaineisiin keskittyvä yritys.

Myös Liqui Moly on joutunut laajentamaan sähköautojen myötä tuoterepertuaariaan.

– Koska sähkömoottori toimii myös jarruna ja tuottaa näin energiaa akkuun, mekaanista jarrujärjestelmää ei useinkaan tarvita. Tästä aiheutuu pistemäistä korroosiota, jota ehkäistään jarrunesteissä aivan omanlaisillaan lisäaineilla.

Sähköauton jarruneste voi erota polttomoottoriauton jarrunesteestä myös sähköauton suuremman omapainon ja korkeamman suorituskyvyn vuoksi.

– Jarrut voivat kuumentua äkkiä, joten nesteiden kuiva- ja märkäkiehumispisteen on oltava korkea.

Kolmas tärkeä ominaisuus on Kaiserin mukaan jarrunesteen virranjohtavuus, jonka on oltava sähköautossa mahdollisimman alhainen – siltä varalta, että auton sähköjärjestelmä on asennettu jarrujärjestelmän lähelle.

– Sähköhammasharjan tai matkapuhelimen langattoman induktiolatauksen tavoin myös jarrujärjestelmässä voi siirtyä sähköjännitteitä, jotka voivat heikentää jarrunestettä tai aiheuttaa korroosiota.

Sähköauton huoltoväli voi olla sidottu joko pelkästään kuluvaan aikaan, tai sekä aikaan että ajomäärään.

Yleensä sähköauton jarrunesteet vaihdetaan huolto-ohjelman mukaan viimeistään kahden vuoden välein.