Poliisi pysäytti huomiota herättäneen ajoneuvon – eikä todellakaan ollut ensi kerta

Oulun poliisi on napannut saman miehen auton ratin äärestä kiinni jo 44 kertaa.

Oulun poliisilaitoksen partio pysäytti poikkeavasti liikkuneen ajoneuvon Iissä maanantaina klo 15.30 tarkastusta varten.

Kuljettajan epäillään olleen huumausaineiden vaikutuksen alainen.

Autoa kuljetti poliisille entuudestaan hyvin tuttu mies, jolla ei ole ajo-oikeutta. Kuljettajan käytös oli sekavaa, mikä viittasi huumausaineiden käyttöön.

Samainen mies on aiemmin viimeksi kuluneen puolen vuosikymmenen aikana ollut epäiltynä kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta 43 kertaa, joista merkittävässä osassa on kyse on ollut rattijuopumuksesta tai törkeästä rattijuopumuksesta.