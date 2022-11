Koeajo: Nelivetoinen lataushybridi on Sportagen tehokkain, mutta ei kuitenkaan vetokykyisin malliversio.

Slovakiassa valmistettavan Sportage-katumaasturin mallitarjonta on ylitsepursuavaa, sillä tarjolla on etu- ja nelivetoja sekä bensiinillä että dieselillä. Hinta alkaen -malli (32 512 euroa) on manuaalivaihteinen bensamalli, mutta muissa malleissa on jonkinasteista hybriditekniikkaa ja automaattivaihteisto.

Bensiini- ja dieselmoottorisissa kevythybrideissä on seitsemänportainen kaksoiskytkinautomaatti, sähkömoottorilla varustetuissa hybrideissä ja lataushybrideissä kuusiportainen momentinmuunninautomaatti. Koeajossa olleen lataushybridin saa vain nelivetoisena kolmella eri varustetasolla lähtöhintaskaalalla 46 780–53 149 euroa.

Uuden Kia Sportagen bumerangimaiset ledihuomiovalot ovat näyttävät. Mukautuvat kaukovalot antoivat toiminastaan positiivisen vaikutelman.

Hybridissä ja lataushybridissä 1,6-litraisen bensiinimoottorin teho on 180 hevosvoimaa. Polttomoottoria tukevan sähkömoottorin teho on 60 (hybridi) tai 91 hv (lataushybridi). Lisäksi molemmissa malleissa on 17,7 hv:n käynnistingeneraattori. Noilla arvoilla hybridin kokonaisteho on 230 ja lataushybridin 265 hevosvoimaa.

Lataushybridin ajoakun energiasisältö on 13,8 kilowattituntia ja sisäisen yksivaihelaturin teho 7,2 kW. Koti- eli tilapäislatauksella ajoakun saa täyteen noin viidessä tunnissa. Lataushybridin normimitattu sähköinen ajomatka on 70 km. Syksyisen koeajon aikana auto antoi täyteen ladatulla ajoakulla ajomatkaennusteeksi 55–60 km.

Sportagen voimalinjavalikoima on varsin kattava. Vetotavasta riippumatta maavaraa on 17 senttiä.

Koeajon aikana Sportagella vedettiin omamassaltaan noin 1,2-tonnista Adria Altea 432 PX -vaunua. Kun ajoakussa oli virtaa ja edettiin pääosin sähköllä, polttoaineenkulutus oli 1–3 l/100 km myös silloin, kun vaunu oli kiinni koukussa. Moottoritiellä tyhjällä ajoakulla noin nopeudella 80 km/h ajetussa testissä bensiinin keskikulutus oli ilman vaunua maltilliset 6–7 l/100 km, mutta vaunu nosti kulutuksen 10–13 l/100 km:iin.

Kulutusmittausten tuloksissa ei ollut mitään yllättävää. Sportagen nelivetoinen lataushybridi soveltuu hyvin vaunun veturiksi, mutta vaunu lyhentää tietenkin sähköistä ajomatkaa ja kasvattaa ajoakun tyhjentymisen jälkeen kulutusta huomattavasti.

Kuljettajan edessä on näyttävän näköinen kahden näytön yhdistelmä. Keskinäytön alapuolella on kaksikäyttöinen kosketussäädinpalkki.

Kian lataushybridien kohdalla ”tyhjä ajoakku” on sinänsä väärä ilmaus, sillä ajoakkua ei pysty ajamaan läheskään tyhjäksi. Ladattava Sportage käynnistyy aina sähköajo- eli EV-tilassa ja vaihtaa automaattisesti hybriditilaan sähkövarannon vajottua 10–15 prosentin tasolle. Tämä sähkövaranto mahdollistaa auton liikuttelun sähköllä esimerkiksi parkkipaikalla. Hybriditilassa auto pyrkii säilyttämään ajoakun varaustilan lataamalla sitä polttomoottorin avulla.

Kuljettaja voi itse valita EV-tilan lisäksi hybridi- ja automaattitilan, joista hybridi pyrkii ylläpitämään varaustason ja automaattitila on niin sanotusti älykäs ajotila, jolloin auto käyttää sähköenergiaa parhaaksi katsomallaan tavalla: kovavauhtisemmassa ajossa polttomoottoria, hitaammassa ajossa sähköä. Automaattitilassa ajoakun varaustaso voi laskea alemmas kuin hybridiasetusta käytettäessä. Siirtyminen moottorilta toiselle tapahtuu varsin huomaamattomasti.

Urheilullisen näköisissä etuistuimissa on sähkösäädöt ja asialliset sivuttaistuet.

Noin 200-kiloinen ajoakku nostaa Sportagen omamassaa, mutta ei juurikaan pienennä auton kantavuutta. Ajoakun vaikutus näkyy kuitenkin tavaratilan ja vetomassan pienentymisenä. 12 voltin akku ja invertteri täyttävät tavaratilan pohjalevyn alapuolisen tilan, ja hybridiin verrattuna tavaratila on 47 litraa pienempi. Lataushybridin vetomassa on 1 350 kiloa, kun se on Sportagen kaikissa muissa malliversioissa 1 650 kiloa.

Suurempi omamassa ei tunnu tavallisessa ajossa, ja Sportage käyttäytyy erilaisissa ajotilanteissa mallikkaasti. Oikeastaan ainoa ajoon liittyvä negatiivinen asia on turhan äkkinäinen kaistavahti – mutta senhän saa tarvittaessa pois toiminnasta. Tavaratilan pientä kutistumista lukuun ottamatta ajoakku ei vaikuta sisätiloihin, ja sekä edessä että takapenkillä on hyvät oltavat.

Latausliitin on oikeassa takalokasuojassa.

Latausjohto ei mahdu pohjalevyn alla olevaan säilytyslokerikkoon.

Tekniikka Kia Sportage 1,6 T-GDI AWD Plug-in Hybrid GT-Line AT 265 hv MOOTTORI R4, turbo, 1 598 cm3, 132 kW (180 hv)/5500 r/min, 265 Nm/1 500–4 500 r/min + sähkömoottori 66,9 kW (91 hv), 304 Nm; hybridijärjestelmä 195 kW (265 hv), 350 Nm SUORITUSKYKY 0–100 km/h 8,2 s, huippunopeus 191 km/h KULUTUS 1,1 l/100 km, bensiini CO2-PÄÄSTÖT 25 g/km AJOAKKU litiumioni 13,8 kWh, sisäinen laturi 7,2 kW TOIMINTAMATKA sähköllä 70 km LATAUSAIKA 4,5 h (12 A) VOIMANSIIRTO A6, neliveto MITAT p 4 515, l 1 865, k 1 650 mm, akseliväli 2 680 mm, maavara 170 mm, omamassa 1 830–1 922 kg, kokonaismassa 2 415 kg, vetomassa 1 350/750 kg, tavaratila 540–1 715 l, tankki 42 l HINTA 53 149 euroa Kiitämme Sähköajon toteutusta Ajettavuutta kokonaisvaltaisesti Moitimme Kaistavahdin äkkinäisyyttä Pienentynyttä vetomassaa ja tavaratilaa

