Sähköauton lataaminen Lidlissä muuttuu maksulliseksi

Tyypillisesti Lidl-myymälän yhteydessä on latauspiste, jossa voi ladata enintään kahta ajoneuvoa samaan aikaan.

Suomen Lidleissä on yhteensä noin 70 latausasemaa. Nyt ne kaikki muuttuvat ilmaisista maksullisiksi.

Päivittäistavaraketju Lidlin sähköautoilijoille tarjoamat latauspisteet muuttuvat maksullisiksi vielä kuluvan marraskuun aikana.

Lidl on tarjonnut asiakkailleen ilmaista sähköauton latausta myymälöidensä pihoilla vuodesta 2018.

Ketju aikoo veloittaa latausmaksut lähtökohtaisesti kännykkäsovelluksella, minkä ohella maksaminen on mahdollista myös verkkosivun kautta sekä roaming-lisämaksuin myös muiden latauspalveluyritysten kautta.

Veloitusperusteena Lidlin latausasemilla tulee olemaan ladattu energia.

– Tavoitteemme on tarjota maan halvinta, maksullista latausta. Meillä veloitusperusteena on kilowattitunti, eli asiakas maksaa aina vain lataamastaan energiasta. Meillä ei tällä hetkellä ole suunnitelmissa ottaa käyttöön esimerkiksi ruuhkamaksuja tai latausajan mukaisia minuuttilisiä. Lidl Plus -asiakkaat lataavat muita halvemmalla, Lidlin kiinteistöpäällikkö Arttu Puhakka kertoo.

Lidl on aiemmin tänä vuonna laskenut latauspisteidensä DC-latauksen tehoa. Maksullisuuteen siirtymisen myötä pikalatauksen tehot palautuvat laitteiden normaalille tasolle, 50 kilowattiin.

Lataushinnat julkaistaan maksullisuuden käyttöönoton yhteydessä.

Lidlin latausverkosto kattaa tällä hetkellä yli 70 myymälä Helsingistä Ouluun ja Tornion korkeudelle saakka.

– Investoimme latausverkostoon merkittävästi lähivuosina. Kaikki uudet myymälät saavat pihaansa pikalatauspisteen, minkä lisäksi latauspisteitä asennetaan vuosittain kymmeniin jo olemassa oleviin myymäläkiinteistöihin.