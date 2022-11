Moni Audi Q4 e-tronin ostanut on havainnut, että toimivuus auton ja matkapuhelimen sovelluksen välillä on heikko. Ruotsissa kuluttajaviranomainen väläyttelee hinnanalennuksen mahdollisuutta.

Puhelimen ja auton yhteensovittaminen on ongelmallista ja varsinkin puutteellista monen Audi-kuskin mielestä. Ajamiseen sillä ei ole vaikutusta.

Sovelluksen avulla muiden sähköautojen tapaan Q4 e-tronin käyttäjien pitäisi pystyä seuraamaan esimerkiksi lataustasoa ja käynnistämään ilmastointijärjestelmä etukäteen matkustamon lämmittämiseksi tai viilentämiseksi. Sovellus ei monen käyttäjän mielestä toimi – tai toimii huonosti.

Sosiaalisessa mediassa ja Audi-aiheisissa verkon keskusteluryhmissä ongelmasta on käyty jo pitkään vilkasta keskustelua, ja keskustelun sävystä päätellen sovelluksen toimivuus ei todellakaan tyydytä arvokkaan auton hankkineita. Sovelluksen horjuvuutta kuvaa muun muassa se, että osa sähköauton käyttäjistä on raportoinut, että sovellukseen on ilmestynyt välillä polttoaineen määrää kuvaava ilmoitus.

Kymmenet Ruotsissa asuvat Q4 e-tronin omistajat ovat allekirjoittaneet muun muassa Audin maahantuojalle osoitetun kirjeen, jossa vaaditaan toimivia tietoviihdejärjestelmien päivityksiä. Kirjeessä vihjataan myös mahdollisiin oikeustoimiin.

Jos sovellus ei toimi niin kuin pitäisi, se voi joissain tapauksissa rikkoa kuluttajansuojaa, Ruotsin kuluttajavirasto on vahvistanut Vi Bilägare -lehdelle. Se tarkoittaa, että auton omistajalla on oikeus vaatia hyvitystä tai jopa perua osto tietyin ehdoin.

– Mobiilisovelluksessa on oltava tarvittavat toiminnallisuudet ja yhteentoimivuus, jotta se soveltuu siihen tarkoitukseen, johon kuluttaja sitä tarvitsee. Ei voida sanoa tarkasti, milloin puutteet rikkovat kuluttajansuojaa, mutta jos sovellus toimii niin huonosti, ettei se täytä näitä vaatimuksia, se voi olla virhe, Ruotsin kuluttajaviraston lakiosastolta Charlotte Söderlund sanoo lehdelle.

– Tässä tapauksessa voi olla kysymys toiminnon arvoa vastaavasta hinnanalennuksesta, Söderlund arvioi.

Audi on kehottanut ongelman kohdanneita Q4 e-tronin omistajia kääntymään jälleenmyyjän puoleen, jotta ongelmaan voidaan tarttua. Kuluttajakommenttien perusteella sovelluksen päivitys ei kuitenkaan ole poistanut kaikkia ongelmia.

Esimerkiksi yhdessä Facebookin Audi Q4 e-tron & Q4 e-tron Sportback -keskusteluryhmässä tyytymättömyys sovellukseen jatkuu kuumana. Yksi keskusteluun osallistuneista Q4 e-tron mallin hankkineista ihmettelee, kuinka ihmeessä kymppitonneja halvempien autojen sovellukset toimivat, mutta laadukkuuttaan ylistävä Audi ei saa ongelmaa korjattua.

Aivan kaikkia ongelma ei kosketa.

– Auto on hieno. Sovellus tekee mitä tarvitsee. Jos haluat sovelluspohjaisen auton, osta Musk-mobiili En ymmärrä kaikkea tätä hölynpölyä, yksi Audi-mies sivaltaa.

Audi ei ole suinkaan ainoa valmistaja, jonka mobiilisovellukset ovat saaneet moitteita, Vi Bilägare kertoo uutisessaan useista muista merkeistä.