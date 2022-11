Kuinka paljon maksaisit sähköauton lataamisesta? Nuorisolla ja boomer-porukalla moninkertainen ero

Suomalaisten kynnys maksaa sähköauton lataamisesta vaihtelee muun muassa ikäryhmän ja asuinpaikkakunnan mukaan.

Vaihtoautoketju Kamuxin teettämän Suomalaiset Autokaupoilla 2022 -kyselytutkimuksen perusteella suomalainen on valmis maksamaan sähköauton lataamisesta enintään 126 euroa kuussa.

Yli tuhannen vastaajan otannassa oli kuitenkin merkittäviä, muun muassa ikäryhmästä ja automerkistä riippuvia mielipide-eroja.

Siinä missä keskimääräinen suomalainen on valmis maksamaan kuussa enintään 126 euroa sähköauton lataamisesta kotona, nuorissa ikäpolvissa (18–24-vuotiaat) summa on merkittävästi korkeampi eli 273 euroa kuussa.

Vähiten ajosähköstä taas olisivat valmiita maksamaan 55–64-vuotiaat eli puhekielessä boomer-ikäryhmäksikin kutsut vastaajat, joiden maksimi menee 84 eurossa.

Nuorison ja boomereiden maksuhalussa on siis selvästi yli kolminkertainen ero.

– Tässä mahdollisesti näkyy se, että bensiinin ja dieselin korkeat hinnat ovat olleet jo arkipäivää etenkin nuoremmille ja sähköauton lataukseen ollaan sitä kautta valmiit käyttämään enemmän rahaa, Kamuxin maajohtaja Jani Koivu sanoo.

Kyselyn mukaan Etelä-Suomessa maksuvalmiutta on alueista eniten, eli hintakatto lataamisen suhteen on maksuvalmiutta on 140 euroa kuukaudessa.

Matalin maksuhalu löytyy puolestaan Lapin läänistä, jossa hintakatto on 99 euroa kuukaudessa.

Kyselyn merkkikohtaisissa tuloksissa BMW-kuskien 229 euron kuukausittainen hintakatto on selvästi keskimääräistä vastaajamäärää ja myös kaikkia muita automerkkejä suurempi.

Toiseksi eniten sähköauton lataamiseen panostaisivat Dacia-kuljettajat (224 euroa/kk) ja vähiten Renaultilla (80 euroa/kk) sekä Seatilla (84 euroa/kk) ajavat.

Myös vuosittaisella ajomäärällä on selkeää vaikutusta siihen, kuinka paljon lataamisesta ollaan valmiita maksamaan.

Tutkimuksen mukaan vuodessa yli 30 000 kilometriä ajavat maksaisivat kuukaudessa enintään 214 euroa ja alle 5000 kilometriä ajavat 90 euroa.

Summa nousee kutakuinkin samaa tahtia ajettujen kilometrien kanssa.

– Tässä näkyy selkeästi se, että mitä enemmän sähköautoa käyttää, sitä halukkaampi siihen on myös panostamaan. Monelle sähköautoon vaihtavalle käy helposti niin, että vaikka latausmaksu voi ensin mietityttää, niin pian huomaa, että polttomoottoriautoon verrattuna kulut ovatkin maltilliset, Koivu pohtii.