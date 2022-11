Audi e-tron saa sisuksiinsa aiempaa isomman ajoakun. Samalla 2018 esitellyn mallin nimi muuttuu. Maaliskuussa 2023 premium-luokan sähköauto esitellään mallinimellä Q8 e-tron.

Audi Q8 e-tron on kookas – 4,915 metriä pitkä ja 1,937 metriä leveä. Sportbackin korkeus on 1,619 metriä ja SUV-version 1,633 metriä.

Uuden SUV-version WLTP-toimintamatka on kasvanut enimmillään 582 kilometriin. Sportback-versio jaksaa kulkea yhdellä sähkölatauksella jopa 600 kilometriä.

Kumpaankin korimalliin on saatavilla kolme vaihtoehtoista muunnelmaa täyssähköisestä nelivedosta. Kaksimoottorisissa Audi Q8 50 e-tron ja Audi Q8 Sportback 50 e-tron -perusmalleissa boost-toiminnolla tehoa on 250 kW ja vääntöä 664 Nm. WLPT-normin mukainen toimintamatka on jopa 491 kilometriä ja kulutus 20,1–24,0 kWh/100 km, Sportbackin kulutus on 19,5–23,7 kWh/100 km ja toimintamatka jopa 505 kilometriä.

Audi Q8 55 e-tronin ja Audi Q8 Sportback 55 e-tronin moottoreiden boost-teho on 300 kW ja vääntö 664 Nm. Energiankulutus on vastaavasti 20,6–24,4 kWh/100 km ja 19,9–24,1 kWh/100 km. SUV:n toimintamatka on jopa 582 km ja Sportbackin jopa 600 kilometriä. Kaikkien kaksimoottoristen mallien huippunopeudeksi on rajoitettu 200 kilometriä tunnissa.

Huippumallit Audi SQ8 e-tron ja Audi SQ8 Sportback e-tron on varustettu kolmella sähkömoottorilla, joiden boost-teho on 370 kW ja vääntö 973 Nm. Huippunopeudeksi on rajoitettu 210 kilometriä tunnissa, WLPT-normin mukaisesti mitattu toimintamatka on SUV:ssä 494 kilometriä ja Sportbackissä 513 kilometriä. Vastaavasti mitattu energiankulutus on 24,6–28,0 ja 23,5–27,0 kWh/100 km.

Akun käytettävissä oleva nettokapasiteetti on Audi Q8 50 e-tronissa 89 kWh (brutto 95 kWh) ja tehokkaammissa Audi Q8 55 e-tron ja SQ8 e-tron -versioissa 106 kWh (brutto 114 kWh).

Audi korostaa akkukapasiteetin kasvun lisäksi parantunutta latausnopeutta. Suurteholatausasemilla Audi Q8 50 e-tronin latausteho on maksimissaan 150 kW, Q8 55 e-tronin ja SQ8 e-tronin latausteho nousee 17 kilowattiin.

Suuri akku latautuu ihanneolosuhteissa kymmenestä 80 prosenttiin noin 31 minuutin pysähdyksen aikana, jolloin toimintamatkaa (WLTP) saadaan 420 kilometriä. Vaihtovirtalatausasemalla tai kotona latausteho on jopa 11 kW, lisävarusteena on saatavana 22 kW sisäinen laturi.

Audi Q8 e-tronin vakiovarusteisiin kuuluu Plug & Charge -toiminto. Yhteensopivilla latausasemalla auto tunnistautuu itse ja lataus aktivoituu, kun latauskaapeli kytketään. Myös laskutus tapahtuu automaattisesti.

Nykyinen Audi e-tron Charging Service -latauspalvelu korvataan tulevaisuudessa uudella Audi Charging -latauspalvelulla, joka on tarkoitus esitellä ensi vuonna. Se tulee tarjoamaan vaivattoman pääsyn noin 400 000 julkiselle latausasemalle Euroopassa. Apua latauspaikan löytämisessä tarjoaa e-tron-reittisuunnittelu.

Suomessa Audi Q8 e-tronin hinnat alkavat 74 990 eurosta ja Audi Q8 Sportback e-tronin hinnat alkavat 77 990 eurosta.