Onko Subarun uutuus vain Toyota-kopio? IS otti selvää

Ensitesti: Subarun versiossa Toyota bZ4X -sähköautosta on enemmän omaa kuin ulkokuoren perusteella voisi kuvitella.

Subaru Solterrassa on aina neliveto päällä, mikä on hoidettu elektroniikan ohjelmoinnilla. Solterra viihtyy sangen vaikeassakin maastossa. Takaviistosta katsottuna erona sisareensa ovat takavalot.

Madrid, Espanja

Ilta-Sanomat on päässyt koeajamaan Toyotan uutta bZ4X-sähköautoa jo pariinkin otteeseen, mutta vasta nyt tarjoutui tilaisuus istahtaa sen sisarmallin Subaru Solterran ohjauspyörän taakse.

Lisäksi tarjoutui mahdollisuus verrata kaksikkoa toisiinsa niin radalla kuin liikenteessä. Onko näissä autoissa muutakin eroa kuin merkki ja myyntikanava?

Harvoin uuteen autokaksikkoon tutustuessa on niin upeaa mahdollisuutta kuin nyt Subaru Solterraan ja Toyota bZ4X:ään syventyessä. Illallispöydässä oli lisäkseni vain yksi brittitoimittaja ja seurassamme istuivat sekä Subarun että Toyotan pääinsinöörit. Herroille oli yhteistä Daisuke-etunimi. Subarun pääsuunnittelijan sukunimi on Ono ja Toyotan puolestaan Ido.

Lehdistötilaisuudessa Toyotan pääinsinööri heitti japanilaisittain harvinaisen vitsin heidän nimistään todeten, että kollegan nimi tarkoittaa ”Oh no”, kun taas hänen nimensä on ” I do”. Jostain syystä Ono-san näytti hiukan happamalta.

Virallisen version mukaan kaksikko jakoi toimiston neljän vuoden ajan. Yllättäen Ido myönsi, että itse asiassa Subarun Ono oli jo pitkällä uuden sähköautomallin suunnittelussa hänen vasta liittyessään hankkeeseen. Projekti hoidettiin yhteistyössä ja hyvässä ymmärryksessä, mutta erimielisyyksiäkin oli.

Ono paljasti, että kiistaa tuli kolmesta asiasta, joista kaksi oli varsin merkittäviä. Toyota olisi halunnut autoon pidemmän akselivälin ja Subaru lyhyemmän. Subarun kanta voitti, mistä Toyotan muotoilijat eivät olleet lainkaan hyvillään. He kun olivat ehtineet luoda auton pidemmän akselivälin mukaan.

Subaru Solterra eroaa Toyota-sisarestaan etenkin keulasta, jossa on edelleen säleikön muodot.

Toinen vakavampi ristiriita oli auton maavara. Toyota toivoi pienempää maavaraa, millä autosta olisi saatu maantiellä ehkä piirun verran paremmin ajettava. Subaru puolestaan painotti historiaansa nelivetoisten autojen valmistajana, jonka tuotteilla pitää päästä myös hankaliin paikkoihin. Kaksikon maavara on 21 senttiä, mistä voi päätellä kumman kanta voitti.

Kolmas maininnan arvoinen asia olivat siivekkeet ohjauspyörässä, joilla säädetään energian talteenottoa. Toyota olisi halunnut jättää ne varmaankin kustannussyistä pois. Kun siivekkeet olivat paikallaan, niistä pidettiin molemmissa leireissä.

Sähköauton kehittäneestä Daisuke-kaksikosta on syytä kertoa vielä sen verran, että kumpikin oli itselleen aivan vieraalla alueella. Ono on vastannut Subarulla ennen tätä projektia yhtiön bensiinimoottorien kehityksestä. Ido puolestaan oli perehtynyt syvällisesti vaihteistojen saloihin ja hän muun muassa johti Lexus LFA:n vaihteiston suunnittelua.

Herrat ovat sitä mieltä, että Subarun ja Toyotan sähköautokaksikossa on enemmän eroa kuin kuori näyttää. Molemmat valmistajat ovat halunneet autoon oman DNA:nsa. Niinpä Ono korostaa, että Solterrassa on samanlainen symmetrinen neliveto kuin Subarussa on ollut jo vuosikymmeniä. Lisäksi Solterra on aina nelivetoinen, ajotila on valittavissa ja joukossa on sopiva myös huonolle kelille (snow/dirt ja ice/mud).

Subarun maasto-ominaisuuksiin päästiin tutustumaan radalla, jonka olivat suunnitelleet Land Roverille yleensä töitä tekevät ajokouluttajat. On helppo ennustaa, että 98 prosenttia Solterran ostajista ei ikinä vie autoaan koeajolla koetun kaltaisiin paikkoihin. Samaa todisti myös Toyota omasta versiostaan jo prototyyppien koeajossa viime helmikuussa.

Subaru Europen viestintäjohtaja David Dello Stritto tutustutti konkreettisesti eroihin Solterran ja Toyota bZ4X:n välillä. Solterran tunnistaa keulasta, jossa on säilytetty Subarulle tyylillinen etusäleikön muoto. Pienempi ja todella huomiokykyä vaativa ero on sumuvaloissa. Korissa ei ole sitten paljon muita eroja kuin takavalot ja vanteiden muotoilu. Lisäksi väripaletti on vähän erilainen.

Ohjaamossa näkyviä eroja on vielä vähemmän, sillä näkyvin on merkki ja mikä teksti tieto-viihdejärjestelmän ruudulle syttyy kun virta kytketään päälle. Toki eroa on verhoilumateriaaleissa ja eri osien pintamateriaaleissa. Konkreettinen ero löytyy äänentoistosta, joka on Solterran paremmassa Touring-varustetasossa Harman Kardonilta ja Toyotalla se on JBL:n suunnittelema.

Subarussa on aina neliveto päällä, mikä on hoidettu elektroniikan ohjelmoinnilla. Toyotanhan saa etuvetoisena, ja nelivetoisessakin takamoottori kytketään kokonaan pois päältä, kun sitä ei tarvita. Virallisessa kulutuksessa ero on hyvin pieni 16,1/15,9 kW/100 km ja toimintamatkassa ainoastaan viisi kilometriä.

Jousituksessa on enemmän eroa, sillä Subaru on säädetty pykälän jäykemmäksi olemassa olevan asiakaskunnan tottumuksia myötäillen. Radalla olleissa notkelmissa Solterra oli etenkin takajousitukseltaan selvästi bZ4X:ää tanakampi olematta silti epämukava. Toyota heilahti vähän enemmän, muttei senkään käytöksessä ollut moittimista.

Dello Stritton mukaan Subarussa on erilainen ohjaustuntuma ja aavistuksen raskaampi ohjaus. Tuota eroa ei kyllä löytynyt, vaikka ajettiin autoja vaihtaen radalla ja maantiellä.

Mikäli Subarun ja Toyotan yhdessä kehittämä sähköautokonsepti kiinnostaa, niin hyvällä omallatunnolla voi valita kumman tahansa. Subaru Solterran hinnat alkavat 49 990 eurosta ja vastaava nelivetoinen Toyota bZ4X on vajaat 1 500 euroa kalliimpi. Koeajetun kaltaisella paremmalla varustetasolla hintaero kasvaa 2 000 euroon Subarun hyväksi.

TEKNIIKKA Subaru Solterra Touring Moottori kaksi sähkömoottoria (etu ja taka) 160 kW (217 hv), 337 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 6,9 s, huippunopeus 160 km/h (rajoitettu) Toimintamatka 465 km (18-tuumaiset pyörät), 414 km (20-tuumaiset pyörät) Latausnopeus vaihtovirtalataus 6,6 kW ei ilmoitettu, pikalataus, 150 kW (0-80 %) 30 minuuttia Ajoakku 71,4 kWh (netto) Kulutus 16,1 kWh/100 km (WLTP) Voimansiirto A1, neliveto Mitat p 4 690, l 1 860, k 1 650 mm, akseliväli 2 850 mm, omamassa 2 035 kg, vetomassa 750 kg (jarrullinen), tavaratila 441 l Hinta 54 490 euroa

