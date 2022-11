Uutta tietoa Krimin sillasta – liikenne poikki tämän päivän, tuhot pelkkää romahdusta laajemmat

Autoliikenne niin sanotulla Krimin eli eli Kertšinsalmen sillalla on jälleen poikki, tiedottaa Venäjän liikenneministeriö.

Autoliikenteen kaistat on suljettu Krimin niemimaalle johtavalla Kertšinsalmen sillalla tämän päivän ajan teknisistä syistä, tiedottaa Venäjän liikenneministeriö.

Ministeriö kertoo tiedotteessaan lisäksi, että Kertšinsalmen sillan kaikki jännevälit on nyt saatu tutkittua. Jänneväleistä neljää on jouduttu vahvistamaan ja kaksi jänneväleistä on vaihdettava kokonaan.

Lue lisää: Autojätin johto siunasi kahden uuden Ladan-mallin rakentamisen

Sillalla räjäytettiin lähes tarkalleen kuukausi sitten tiettävästi kuorma-auto, jonka seurauksena Kertšinsalmen silta romahti osittain ja sillä kulkenut tavarajuna syttyi tuleen.

Myös muita teorioita räjähdyksen syistä on esitetty.

Kertšinsalmen silta kuuluu Venäjän armeijan merkittävimpiin huoltoreitteihin Ukrainassa.